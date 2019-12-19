«ИКС Холдинг Казахстан» займется подготовкой молодых ИТ-специалистов

«ИКС Холдинг Казахстан» создал на базе Astana Hub технологический университет ICS Tech, основной целью которого станет обучение молодых специалистов технологическим специальностям и формирование собственных кадров для реализации проекта «Цифровой Казахстан». Подготовка студентов будет осуществляться по четырем ключевым направлениям: интернет вещей (IoT), информационная безопасность, большие данные и искусственный интеллект.

«ИКС Холдинг» обладает большим опытом в подготовке квалифицированных специалистов, который мы, несомненно, будем применять на рынке Казахстана. В экосистему Холдинга входят более 25 ИТ-компаний, у нас трудятся около 6 000 сотрудников и функционирует внутренний корпоративный университет, который помогает компаниям делиться накопленными знаниями. Помимо этого, одна из компаний, входящих в экосистему «ИКС Холдинга» - JSA Group - запустила Центр развития компетенций и инноваций, где проводятся лидерские программы для молодежи и программы инноваций по 18 функциональным направлениям. Всего за один год этот центр стал ведущей образовательной площадкой города и драйвером цифровизации Белгородской области в России,» - отметил генеральный директор «ИКС Холдинг Казахстан» Данияр Тойчибеков.

Главой и совладельцем ICS Tech является казахстанский бизнесмен Шалкар Нуртлеуов. Планируется, что компания станет важным инструментом в формировании инновационной среды Казахстана и будет принимать активное участие в развитие ИТ-компетенций у студентов. Как участник международного технопарка ИТ-стартапов Astana Hub, ICS Tech намерен вкладывать инвестиции в лучшие проекты. Также в перспективе - интеграция с реальным сектором экономики и создание отечественных ИТ-продуктов.

«На сегодняшний день в Республике запущена большая государственная программа «Цифровой Казахстан», которая будет способствовать прогрессивному развитию цифровой экосистемы для достижения устойчивого экономического роста и улучшения качества жизни населения, - рассказывает Шалкар Нуртлеуов. – Реализация государственной программы потребует подготовки кадров в области новых технологий и наша основная задача – сформировать этот список».