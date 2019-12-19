Подведены итоги четвертого Edtech-акселератора ED2

В Москве состоялся демо-день четвертого набора акселератора в сфере образовательных технологий ED2. После трех месяцев работы 20 команд-финалистов презентовали свои проекты представителям крупных корпораций, фондам, частным инвесторам и экспертному сообществу Edtech-рынка. На питч-сессии участники программы рассказали о своих продуктах, поделились результатами акселератора и запущенных пилотных проектов. Оператор акселератора – Global Venture Alliance, партнером программы выступил «Ростелеком».

Целью акселератора стал поиск и развитие стартапов в сфере школьного, дошкольного, дополнительного и корпоративного образования, сегмента HR-tech, а также социальной и инклюзивной форм обучения. Результатом Edtech-акселератора ED2 станет появление на рынке образовательных технологий и новых продуктов, востребованных различными типами учащихся. Этот проект способен ответить на глобальные вызовы инновационной среды, в том числе благодаря методологии GVA, которая лежит в основе акселератора.

В ходе программы участники прошли восемь обучающих блоков, развили свои продукты и протестировали гипотезы, создали расширенный профиль своего стартапа и получили возможность его пилотировать. Опытные коучи оказали им менторскую и экспертную поддержку, а личный трекер помог с организационными и административными вопросами.

«Текущая волна акселератора насчитывала 20 стартапов, это больше, чем в предыдущие наборы. Командная динамика была крайне интересной, представители стартапов разной направленности объединяли усилия и договаривались сообща работать с целевой аудиторией. Наблюдаемая сегодня динамика роста стартапов стала возможной, в частности, благодаря пересмотру ценностного предложения и бизнес-модели. В рамках акселерационной программы у команд сформировалось четкое понимание собственного клиента и рынка», – сказал Замир Шухов, генеральный директор и управляющий партнер GVA.

Примечательно, что большая часть проектов финалистов посвящена всестороннему развитию и обучению детей. Стартаперы презентовали жюри систему онлайн-занятий по программированию «Кодиум», платформы интеллектуального развития и адаптивного обучения «Мобитьютор», Core и Diged, школу робототехники Roboton. Отдельного внимания удостоились оригинальное приложение «Крутотец», которое с помощью искусственного интеллекта помогает отцам в развитии детей, а также платформа для сопровождения обучающих программ с использованием дополненной реальности Qubi Education.

«Этот набор показал, что на рынок образования приходит все больше предпринимателей, ориентированных на потребности клиента и разработку качественных продуктов и услуг. Все участники программы демонстрируют желание "играть в долгую", заниматься экспортом своего продукта и дополнять традиционную систему образования, включая частный сегмент. Отдельно отмечу, что Edtech становится все более ориентированным на технологии. В акселератор приходят представители не только онлайн-школ, но и готовых к масштабированию и экономическому росту проектов, в основе которых лежит hard/soft-разработка», – отметила Наталья Царевская-Дякина, генеральный директор ED2.

Этот год открыл дорогу HR- и Talent-tech стартапам, которые впервые приняли участие в акселераторе ED2. Команды этих треков представили проекты по изучению языков «Взнания» и Educa, платформу для занятий музыкой «Дебютант», различные продукты и цифровые решения для подбора персонала и управления им. Несколько разработок были посвящены теме спорта и ЗОЖ-культуре. Экспертному жюри были презентованы онлайн-марафон йоги и здорового образа жизни HYLS, а также ставший финалистом проект платформы онлайн-тренировок по фитнесу Inskill.