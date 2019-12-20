«Актион-МЦФЭР» представил новый облачный продукт для корпоративного образования

Медиахолдинг «Актион-МЦФЭР» объявил о выходе на рынок корпоративного онлайн-образования.

Новый облачный продукт медиахолдинга получил название «Актион 360». Решение предназначено для управления циклом знаний и оценки компетенций сотрудников, обеспечивающих правовую и финансовую поддержку компаний.

В 2018 г. «Актион-МЦФЭР» обучил 55 тыс. специалистов по 261 учебной программе, доля медиахолдинга в этом сегменте составила 626 млн руб. В 2021 г. «Актион-МЦФЭР» планирует увеличить выручку на 48% за счет развития экосистемы «Актион 360», при создании которой компания сконцентрировалась на потребностях крупного бизнеса.

«Актион 360» предназначен для повышения профессионализма сотрудников и скорости решения бизнес задач, снижения вероятности и количества штрафов из-за ошибок, а также позволяет сократить затраты на покупку разрозненных информационных сервисов и оплату обучения, отмечают в компании. Миссия «Актион 360» — обеспечить доступ к обучению и базам знаний всех сотрудников профильных подразделений без ограничений.

«Система корпоративного обучения является основным элементом профессионального развития сотрудников и способствует эффективной реализации целей любой компании. Одно из преимуществ продукта "Актион 360" — это возможность внедрения непрерывного обучения сотрудников и контроль их знаний, повышение квалификации с возможностью определения индивидуального вектора развития сотрудников и отслеживания статистики. Всего "Актион 360" содержит 70 программ профессиональной подготовки, — отметила Анна Имас, директор по продукту "Актион 360". – Это особенно важно для подразделений, которые в своей ежедневной практике постоянно сталкиваются с изменениями и контролируют их внедрение, отвечают за правовую и финансовую безопасность компаний: бухгалтерия, юридический, финансовый и HR отделы. Постоянно обновляемая база знаний и экспертная поддержка для ежедневной работы являются несомненными преимуществами продукта "Актион 360"».

Помимо корпоративного обучения «Актион 360» предоставляет единый доступ к специализированным справочным системам для бухгалтеров, юристов, кадровиков, финансистов, специалистов по охране труда и закупкам, медиков. Пользователям доступны безлимитная круглосуточная поддержка и консультация профильных специалистов, в том числе от представителей министерств и ведомств.

Стоимость подписки, которая включает образовательные программы для всех специальностей, тестирование, аналитику компетенций, доступ к справочным системам и журналам, сервис проверки надежности контрагентов, а также неограниченное количество консультаций от экспертов, составляет от 599 тыс. руб. за 12 месяцев.