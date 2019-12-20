В России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров

Group-IB сообщила о том, что Красногорский городской суд Московской области вынес 19 декабря приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров, обвиняемому по ч.3 статьи 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»). «Пират» зарабатывал на показе нелегального видео-контента — киноновинок, популярных фильмов и сериалов. По приговору суда владелец сети пиратских онлайн-кинотеатров получил 2 года условно — это первый подобный судебный прецедент в России.

Еще в 2018 году специалисты направления Group-IB Anti-Piracy обнаружили крупную сеть пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшую из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал», среди которых kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life , kinogb.cc , kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv. Пиратская библиотека каждого сайта насчитывала более 10 000 наименований: здесь были выложены последние киноновинки и другие популярные фильмы и сериалы. «Пират» получал контент от одного из крупнейших пиратских CDN (Content Distribution Network, сеть доставки контента) — Moonwalk (прекратил работу в октябре 2019 года). Рекламодателями его пиратских сайтов по традиции являлись онлайн-казино — 1xbet и Azino777, которые также через CDN-провайдеров поставляли готовый контент с уже вшитым в видеоряд рекламным блоком.

В рамках работ по защите контента различных правообладателей специалисты Group-IB неоднократно предупреждали владельца пиратской сети о нарушении авторских прав законных владельцев видео-продукции и требовали прекратить нелегальное использование чужой интеллектуальной собственности. Однако «пират» не реагировал на предупреждения, а в случае технической блокировки своих «зеркал» создавал новые. В ходе расследования, инициированного правообладателем, Group-IB удалось выявить цифровые следы преступника, а затем установить его личность.

Владелец сети kinogb оказался очень скрытным и осторожным человеком — он не имел реальных аккаунтов в социальных сетях и регистраций на форумах, тем не менее специалисты отдела расследования Group-IB смогли довольно быстро выйти на его след. В ходе оперативно-разыскных мероприятий, осуществляемых Следственным Управлением по Северо-Восточному Административному округу Главного Следственного Управления Следственного Комитета России по городу Москва (СУ по СВАО ГСУ СК РФ) весной 2019 года владелец пиратской сети был задержан в Подмосковье, ему предъявили обвинения по ч.3 статьи 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав», в рамках которой предусмотрена ответственность за незаконное использование объектов авторского права или смежных прав вплоть до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. На допросе «пират» дал признательные показания и согласился сотрудничать со следствием. Уголовное дело было направлено в Красногорский городской суд Московской области. Однако в судебном процессе подсудимый свою вину не признал и от последнего слова отказался. В декабре 2019 года владелец пиратских сайтов был признан виновным и получил 2 года лишения свободы (условно) с испытательным сроком 3 года.

«Этим кейсом создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности, — сказал Андрей Бусаргин, руководитель департамента инновационной защиты интеллектуальной собственности Group-IB, — На пиратов работают организованные преступные группы: одни снимают видео в кинотеатрах, другие делают перевод, третьи озвучивают картину, четвертые адаптируют и выкладывают «пиратки» в сеть. Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится».

По оценкам Group-IB, в 2019 году впервые за 5 лет рынок интернет-пиратства в России не только остановился в росте, но и показал падение. Его объем составил $63,5 млн., что на 27% ниже показателя 2018 года. Среди основных причин обвала доходов российских Интернет-пиратов эксперты Group-IB называют — удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских CDN, снабжавшей контентом до 90% онлайн-кинотеатров России и СНГ, а также совершенствование законодательного поля и антипиратский меморандум.

Group-IB ведет активную деятельность по борьбе онлайн-пиратами с 2011 года, когда в структуре компании был создан Департамент инновационной защиты интеллектуальной собственности. Специалисты Group-IB Anti-Piracy используют уникальные технологии машинного обучения, применяемые в расследованиях сложных киберпреступлений, для детектирования пиратских сайтов, поиска нарушителей авторских прав и блокировки нелегального контента. Система Antipiracy Group-IB мониторит сотни тысяч ресурсов на всех языках мира — от торрент-трекеров и стриминговых сервисов до групп в социальных сетях и пиратских площадок в даркнете. Среднее время обнаружения первой пиратской копии в сети составляет около 30 минут. Порядка 80% нелегального контента блокируется экспертами Group-IB в течение первых 24 часов.