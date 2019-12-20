X-Com модернизировал ИТ-инфраструктуру петербургского роддома

«Х-Com Санкт-Петербург» завершил проект развития информационной системы Родильного дома №6 им. проф. В.Ф. Снегирева. В результате создана инфраструктура безопасного хранения данных, расширена емкость вычислительной сети организации, а рабочие места сотрудников оснащены современным клиентским оборудованием.

Для выбора проектного подрядчика среди российских поставщиков оборудования и системных интеграторов был проведен тендер. При рассмотрении конкурсных заявок особое внимание уделялось оценке опыта кандидатов в разработке и внедрении аналогичных технологических решений в государственных медицинских учреждениях различного профиля. Компания X-Com, представившая богатое портфолио ранее реализованных проектов и предложившая наилучшие условия выполнения проекта, была признана победителем и получила право заключения государственного контракта.

В инфраструктуру заказчика интегрирована унифицированная гибридная система хранения RackNode, сочетающая мощность, гибкость, простоту с модульной аппаратной платформой. Решение, объединяющее SAN и NAS в одном устройстве, предоставляет широкий спектр услуг и протоколов на базе файловой системы ZFS. Интеграция в вычислительную сеть учреждения 24-портовых коммутаторов Huawei позволила увеличить ее емкость и обеспечить возможность включения нового оборудования. Для оснащения рабочих мест сотрудников роддома производственное подразделение X-Com изготовило компьютеры, конфигурация которых сформирована индивидуально для каждого специалиста, исходя из специфики и объемов его задач. Данный подход позволил обеспечить наилучшее соотношение цена/производительность и избежать необоснованного увеличения проектного бюджета.