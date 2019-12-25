Банк «Точка» упростил расчеты с самозанятыми

Банк «Точка» запустил продукт для компаний, которые работают с контрагентами, зарегистрированными как самозанятые. Раньше с самозанятыми приходилось рассчитываться по тарифу для физических лиц: такие платежи облагаются лимитами и комиссией. С 1 января банк «Точка» тарифицирует расчеты с самозанятыми как стандартные расчеты с контрагентом.

«По сути самозанятые — это те же ИП, но на другой системе налогообложения. Несправедливо, что для расчетов с ними компаниям приходится оплачивать комиссию и сталкиваться с лимитами переводов физлицам. Мы решили исправить это недоразумение: теперь перевод самозанятому будет тарифицироваться как стандартный перевод контрагенту. Пока ни один другой банк не предлагает такую тарификацию и не умеет отделять контрагентов-самозанятых от обычных физических лиц», — сказал Ярослав Андреев, менеджер по продукту банка для предпринимателей «Точка».