Стартапы «Сколково» получили более 11 млн рублей от Mail.ru Cloud Solutions

Кластер информационных технологий Фонда «Сколково» и Mail.ru Cloud Solutions (MCS) подвели первые итоги совместной грантовой программы Mail.ru Start. За последние полгода 25 сколковских стартапов получили гранты на использование облачной инфраструктуры MCS на общую сумму 11,25 млн рублей, а также представили свои решения крупным корпоративным клиентам.

Программа Mail.ru Start направлена на поддержку перспективных IT-проектов. Отбор и оценка лучших стартапов проводится в несколько этапов. Среди компаний, получивших гранты, «Милдсофт» (система тестирования сотрудников StartExam), «Интеллоджик» (платформа анализа медицинской информации Botkin.ai), «К-Скай» (система поддержки принятия врачебных решений с использованием методов машинного обучения WEBIOMED) и другие.

Руководители стартапов отметили, что гранты помогли организовать R&D, повысить надежность работы сервисов, а также снизить расходы на поддержку низкоуровневой инфраструктуры. Кроме того, среди преимуществ использования облачных решений MCS стартапы назвали доступ к практически неограниченным информационным ресурсам и обеспечение наилучшего качества услуг для российских клиентов.

Сергей Дутов, директор по развитию и индустриальным партнерам Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», отметил: «В отличие от других предложений на рынке, программа позволяет технологическим проектам не только сократить расходы на облачную инфраструктуру, но и запустить циклы продаж с крупными корпоративными клиентами после презентаций своих решений на уровне CXO. А технологическая экспертиза Mail.ru Cloud Solutions снижает интеграционные барьеры для корпоративного заказчика и предоставляет доступ к широкому кругу инновационных решений».

Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions, сказал: «Переход в облака – растущий тренд. Все больше компаний делают выбор в пользу облачной инфраструктуры. Программа Mail.ru Start была запущена для поддержки молодых инновационных проектов. При выборе стартапов мы ориентировались, прежде всего, на ту пользу, которую могут принести наши решения. Гранты получают компании, которым переход в облака может дать наиболее ощутимый эффект».