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«Связь-Банк» вошел в состав банковской группы «Промсвязьбанк»

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

АКБ «Связь-Банк» вошел в состав банковской группы «Промсвязьбанк» в результате передачи более 99% акций Связь-Банка от Российской Федерации. Допэмиссия акций ПСБ частично была оплачена акциями Связь-Банка, принадлежащими Российской Федерации.

Передача акций Связь-Банка окажет положительное влияние на показатели банковской группы ПСБ. В банке устойчивая позиция по ликвидности, есть достаточный объем высоколиквидных активов, сохраняется высокая эффективность ключевых бизнес-процессов.

Связь-Банк – крупный и финансово-стабильный российский банк, присутствующий в 53 регионах России. В 2019 году рейтинговым агентством «Эксперт РА» банку присвоен рейтинг ruA с прогнозом «Развивающийся», агентством АКРА – рейтинг BBB+ (RU) с прогнозом «Развивающийся». Согласно данным «РИА Рейтинг», Связь-Банк входит в ТОП-30 российских кредитных организаций по объему депозитов населения, в ТОП-40 по объему активов. Связь-Банк также входит в десятку крупнейших ипотечных банков России, согласно оценке «Банки.ру». Таким образом, присоединение Связь-Банка позволит расширить филиальную сеть ПСБ, значительно усилить розничный бизнес банка.

В перспективе речь идет о полной интеграции двух банков на базе ПСБ. Клиенты объединенного банка получат доступ к единой и разнообразной линейке финансовых продуктов и сервисов. Реорганизация позволит повысить скорость и удобство обслуживания.

Планируется, что реорганизация в форме присоединения Связь-Банка к ПСБ завершится в середине 2020 года, юридическая и операционная процедура присоединения будет организована максимально комфортно для клиентов. Сейчас клиенты ПСБ и Связь-Банка могут получать услуги в офисах и пользоваться банкоматами двух банков, совершать переводы между банками без комиссии.

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