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ОТР открыла филиал в Йошкар-Оле

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

«Организационно-технологические решения» (ОТР) открыла филиал в Йошкар-Оле. Новое подразделение официально заработало с 13 января 2020 года. Оно было создано в рамках реализации стратегии развития компании, с целью повышения эффективности и качества оказания услуг для заказчиков.

Основным направлением деятельности ОТР является создание, развитие и сопровождение сложных комплексных ИТ-решений в рамках проектов по цифровой трансформации госуправления и бизнеса. Повышение эффективности такого рода систем, базирующихся на технологиях искусственного интеллекта, машинного обучения и роботизации требуют постоянного, тесного взаимодействия с заказчиками. На базе филиала в Йошкар-Оле будет, в частности, действовать опорный центр сопровождения проектов, реализуемых компанией ОТР для Министерства финансов РФ.

«Развивая филиальную сеть, мы не только повышаем качество ИТ-услуг, которые предоставляем своим заказчикам, но и создаем в регионах высокотехнологичные рабочие места, способствующие формированию новой, современной бизнес-среды, - сказал Анатолий Безрядин, технический директор ОТР. – В нашем новом офисе уже приступили к работе 14 высококлассных технических специалистов и открыты еще вакансии на дополнительные позиции».



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