«Связной»: в 2019 году продажи устройств для умного дома выросли в 3,5 раза

Российский ритейлер «Связной» проанализировал собственные продажи устройств для умного дома в 2019 г. С января по декабрь 2019 г. продажи устройств для умного дома в «Связном» выросли в 3,5 раз в натуральном выражении и более чем в четыре раза в денежном.

По итогам 2019 г. наиболее популярной категорией товаров для дома стали умные розетки. Далее по популярности расположились умные лампы и центры управления умным домом. Средняя стоимость устройств за 12 месяцев 2019 г. в сравнении с 2018 г. выросла на 16% и составила 1,4 тыс. руб. Лидером среди брендов по количеству и сумме продаж стал «Яндекс». На втором месте китайский бренд Xiaomi, тройку лидеров замыкает бренд Hiper.

Топ-3 популярных устройств для умного дома в штуках и деньгах: умная розетка «Яндекса»; умный пульт «Яндекса»; умная лампа Xiaomi Mi LED Smart Bulb.

«С каждым кварталом интерес россиян к устройствам для умного дома все больше растет. Высокий спрос мы связываем со стремлением людей к ресурсоэффективности, экономии и безопасности. Отмечу, что спрос растет также и на умные колонки, с помощью которых можно управлять умным домом. Так, во втором полугодии 2019 г. продажи умных колонок в нашей сети в сравнении с первым полугодием выросли в четыре раза в штуках и в три раза в деньгах. Наиболее популярными устройствами в прошлом году стали обе модели "Яндекс.станции», на которых пришлось более 90% от всех продаж умных колонок», — сказал Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной».