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В концерн «Созвездие» назначен временный гендиректор

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Совет директоров концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех) принял решение о назначении временным генеральным директором предприятия Михаила Артемова. Он заменит на посту руководителя организации Алексея Бочарова, который займется инновационными проектами в области радиоэлектроники, в том числе в интересах радиоэлектронного комплекса Ростеха.

Михаил Артемов работает в концерне «Созвездие» с 1985 года – прошел путь от инженера до заместителя генерального директора по научной деятельности. Имеет степень доктора технических наук, является автором изобретений в области радиоэлектронной борьбы и спецсвязи. Окончил Воронежский государственный университет по специальности «Радиофизика и электроника».

«Концерн «Созвездие» является одной из ключевых организаций радиоэлектронной отрасли страны. Предприятие активно развивается как центр компетенций в сфере РЭБ и систем связи, наращивая объемы в смежных направлениях для расширения линейки гражданской продукции в соответствии со стратегией радиоэлектронного комплекса Ростеха», - отметил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

Под руководством Алексея Бочарова концерн «Созвездие» впервые заключил и приступил к исполнению стратегически важных долгосрочных серийных контрактов жизненного цикла с Министерством обороны РФ на оснащение войск средствами единой системы управления войсками тактического звена (ЕСУ ТЗ) и поставку средств магистральной КВ-связи на базе программно-определяемых аппаратных платформ. Завершен ряд федеральных целевых программ по переоснащению современным оборудованием производственных активов и полной загрузкой фабрик собственными заказами, что существенно повысило долю добавленной стоимости в производимой концерном продукции. Концерном реализованы важные экспортные контракты и разработаны новые гражданские продукты – в частности, линейка отечественных цифровых DMR-радиостанций, полностью соответствующих международным техническим требованиям. Открыты профильные учебные лаборатории в Воронежском государственном университете и поисковая лаборатория перспективных технологий радиосвязи.



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