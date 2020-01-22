МТC стала акционером разработчика платформы платежей по биометрии

МТС объявила об инвестициях в компанию Swipglobal Ltd (Кипр), владеющей 100% ООО «Умный кошелек» (торговая марка SWiP), разработчика платформы для платежей по биометрии лица и программ лояльности в ритейле. Сделка нацелена на дальнейшее развитие бизнеса SWiP в России. Доля МТС в капитале Swipglobal Ltd составит 15%

Компания SWiP разработала и активно внедряет платформу сервисов для бесконтактных платежей по биометрии лица и QR-коду с автоматическим распознаванием клиента в программах лояльности и одновременным учетом скидок, бонусов и баллов в момент оплаты. В связке с POS-системой и CRM ритейлера сервис исключает наличие у клиента банковской карты и карт лояльности, ускоряя обслуживание покупателя на кассе. Отказ от пластиковых карт лояльности, электронных карт в смартфоне и диктовки кассиру номера телефона увеличивает число идентифицированных чеков и делает процесс покупки быстрым, комфортным и безопасным для клиента.

«Распознавание по биометрическим данным является финальной стадией развития технологий идентификации личности. Переход от физических носителей – пластиковых карт к биометрическому профилю в оффлайн и онлайн каналах повысит безопасность транзакций, а также сделает данные о покупках прозрачными и привязанными к конкретному человеку, – отметил вице-президент МТС по стратегии и развитию Александр Горбунов. – Сделка поможет усилить экспертизу МТС в биометрии и создать новые решения для партнеров экосистемы МТС, обогащенные big data. Мы окажем компании SWiP поддержку в продвижении биометрической платформы на рынок и запуске новых уникальных продуктов для бизнеса».

«Биометрия как новый способ идентификации в платежах активно развивается во всем мире. Подобные технологии помогают бизнесу решать насущные задачи - улучшать клиентский опыт, оптимизировать расходы, а в перспективе - открывать продажу в каналах самообслуживания и в удаленных каналах тех товаров и услуг, которые ранее требовали обязательного подтверждения возраста клиента с предоставлением документов, – отметил генеральный директор SWiP Анатолий Райхерт. – Для SWiP партнёрство с МТС - это возможность расширить возможности платформы и предложить рынку самые передовые продукты, обогащенные знаниями МТС о своих клиентах».