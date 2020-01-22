Прогноз GfK: более 1 трлн евро потратят потребители на технику и электронику в 2020 году

Эксперты аналитической компании GfK ожидают, что в 2020 г. глобальные потребители потратят порядка 1,05 трлн евро на бытовую технику и электронику, – что в стоимостном выражении на 2,5% больше, чем в 2019 г. Драйверами роста станут телеком-сектор (+3% в денежном выражении), крупная бытовая техника (+2%). Самым быстрорастущим сектором в глобальном масштабе станет малая бытовая техника (+8%). Продажи в секторах ИТ, офисная техника и потребительская электроника (аудио-, фото-, видеотовары) останутся почти без изменений по сравнению с прошлым годом.

О главных трендах индустрии потребительских технологий рассказывает Павлин Лазаров, ведущий эксперт GfK SE по глобальному рынку бытовой техники и электроники: «Мы предполагаем, что благодаря распространению 5G телеком-сектор вернется к росту. Да так, что спрос на смартфоны – главный вклад здесь ожидается от Китая и развивающихся стран Азии – окажет позитивное влияние не только на телеком-сектор, но и весь глобальный рынок потребительских технологий. Ключевыми факторами выбора товаров в этом году остаются инновационность, производительность и премиальность, которые обеспечивают качественный пользовательский опыт. Кроме этого, потребители сегодня хотят инвестировать в удобство, здоровый образ жизни. Это поддержит высокую динамику спроса на малую бытовую технику как на развитых, так и на развивающихся рынках».

В 2020 г. покупатели техники и электроники, как и годом ранее, больше всего потратят на телеком-товары: в 2019 г. на эти покупки пришлось 43% оборота глобального рынка БТиЭ. По прогнозам GfK, в 2020 г. эта сумма составит 454 млрд евро. На втором месте – крупная бытовая техника, глобальные продажи в сегменте вырастут до 187 млрд евро. Сектор потребительской электроники заработает 146 млрд евро (14% потребительских затрат). Восходящая звезда рынка техники и товаров длительного пользования – сектор малой бытовой техники. В 2020 г. сектор вырастет на 8%, его доля составит более 9% в обороте продаж техники и электроники, а его глобальный оборот может достичь 97 млрд евро. Более 15% глобальных потребительских затрат на технику и электронику придется на сектор ИТ и офисного оборудования.

Высокая производительность, инновационность, премиальность, а также выдающийся дизайн продукта, – ключевые составляющие качественного пользовательского опыта (rich experience) при взаимодействии с технологическими товарами. Эти тренды проявляются, в частности, в виде растущего спроса на OLED-телевизоры (рост +19% в стоимостном выражении), игровые ноутбуки (+15%) и беспроводные ручные пылесосы (+23%). В телекоме почти три четвери продаж (73% продаж в первые девять месяцев 2019 г.) сделали смартфоны с экранами шесть и более дюймов. 26% продаж пришлось на смартфоны с камерами 20 и более мегапикселей. Эти примеры подтверждают значимость инновационных функций, способных обеспечить преимущества при взаимодействии с контентом посредством устройства: будь то простой обмен мультимедиа контентом, возможности съемки и дальнейшей работы с фото- и видеоконтентом, просмотр контента.

Значимая составляющая rich experience – простота использования и простота для жизни. 46% респондентов глобального исследования GfK Consumer Life 2019 говорят, что им нужна техника, способная сделать их жизнь проще. Запрос на простоту отражается в устойчивом росте на роботы-пылесосы (+18% роста стоимости), стиральные машины с сушкой (+29% в стоимостном выражении). Другой пример уверенно растущей категории, объединяющей в себе одновременно простоту и высокую функциональность, – смарт-часы (+48% в стоимостном выражении).

«Сегодня в России, как и во всем мире, главное, что ищет потребитель, – качественный пользовательский опыт, и все, что дает потребителю это преимущество, будет продаваться лучше, – сказал Алексей Дорофеев, генеральный директор GfK Rus. Несмотря на текущую ситуацию с покупательной способностью, наши исследования показывают, что российские потребители по-прежнему готовы тратить, если они уверены, что продукт отвечает их потребностям и обеспечивает классный опыт при использовании».