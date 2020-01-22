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«Ростелеком» включен в индекс гендерного равенства Bloomberg

Бизнес Кадры Телеком

«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, объявил о том, что компания была включена в индекс гендерного равенства Bloomberg 2020 г. (Bloomberg Gender Equality Index, далее – индекс). Индекс расширил свой состав в 2020 г. и теперь включает 325 компаний из 42 стран, в том числе впервые вошедшие в состав индекса компании из России, Норвегии, Новой Зеландии, Польши, Чехии и Филиппин. Компании представляют 50 отраслей, включая телекоммуникационную, автомобильную, банковскую, инженерную и строительную, а также розничную торговлю.

Индекс отслеживает финансовые показатели публичных компаний, приверженных поддержке гендерного равенства путем разработки соответствующих политик, обеспечения представительства среди сотрудников и прозрачности раскрытия информации. В этом году Bloomberg предоставил возможность вхождения в индекс почти 6 тыс. компаниям в 84 странах.

Питер Т. Грауэр, председатель Совета директоров Bloomberg, сказал: «325 компаний, включенных в индекс 2020 г., продемонстрировали свою приверженность прозрачности и лидерство в раскрытии информации по гендерным вопросам. Раскрытие статистики и практики компании является важным первым шагом в поддержке гендерного равенства во всем мире».

Благодаря публикации гендерных показателей с использованием структуры индекса, компании, включенные в индекс 2020 г., предоставили всесторонний обзор своих инвестиций в обеспечение гендерного равенства на рабочих местах и в локальных сообществах. «Ростелеком» был включен в индекс этого года, так как показал высокий уровень раскрытия информации и общий результат по всем элементам системы оценки.

«Разнообразие и вовлеченность играют важную роль в стратегии "Ростелекома". Мы рады, что наши усилия по обеспечению прозрачности и дальнейшему продвижению гендерного равенства через корпоративную культуру "Ростелекома" получили признание, – сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. – Являясь сторонником целей ООН в области устойчивого развития, мы считаем, что устранение неравенства во всех его проявлениях одним из наших главных приоритетов».

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