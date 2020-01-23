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Qiwi объявила о партнерстве с сервисом «Рабочие руки»

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Qiwi объявила о партнерстве с сервисом для быстрого поиска разнорабочих и грузчиков «Рабочие руки». Компания – официальный оператор ФНС России по работе с самозанятыми – помогает строительным и производственным предприятиям за короткое время найти работников по фиксированной цене. Qiwi предоставляет компании доступ к своей платежной инфраструктуре, благодаря чему «Рабочие руки» могут проводить мгновенные платежи рабочим.

За несколько месяцев совместной работы Qiwi помогла сервису оплатить более 80 млн руб. за различные работы. Qiwi также оказывает индивидуальную сервисную поддержку компании «Рабочие руки», благодаря чему любые технические и другие вопросы, которые касаются платежной инфраструктуры, решаются в крайне сжатые сроки.

В 2019 г. стартап из Краснодара «Рабочие руки» привлек инвестиции от ФРИИ. Его клиентами являются компании, занимающиеся строительством жилых домов, подрядчики Метростроя, строители дорог и объектов коммерческого использования, property & facility management, компании, занимающиеся благоустройством и уборкой территорий, производственные предприятия, логистические центры и курьерские службы, предприятия из сегмента HoReCa и многие другие.

«Рабочие руки» сотрудничают с подрядчиками, ИП и самозанятыми гражданами, которые прошли проверку в ФНС России. В месяц количество рабочих, платежи которым начисляются с помощью Qiwi, составляет более 6 тыс.

У Qiwi есть решения «Выплаты самозанятым» для юрлиц, которые работают с самозанятыми гражданами, и «Таксиагрегатор» для таксопарков – это решение позволяет автоматизировать выплаты водителям такси. Компания также инвестировала в Bartello – приложение для мгновенных выплат чаевых официантам и барменам – и планирует выходить в новые сегменты и ниши в сфере платформенных решений для бизнеса, который сотрудничает с самозанятыми.

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