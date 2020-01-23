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SAP присоединилась к инициативе, которая к 2030 году поможет сделать океан чище

Бизнес Облака

SAP присоединилась к инициативе World Economic Forum’s Global Plastic Action Partnership, к 2030 г. ее участники планируют сделать океан чище. Для сокращения количества пластика, попадающего в океан, потребуется межотраслевое сотрудничество, подкрепленное возможностями инновационных технологий. Чтобы поддержать эту идею, SAP перейдет к следующей стадии программы Plastics Cloud, пилотного проекта, запущенного в прошлом году. Его главная цель – сократить, а со временем и окончательно избавиться от отходов, формирующихся из одноразового пластика.

Кристиан Кляйн, соуправляющий директор и член правления SAP SE, сказал: «Инициатива по очистке океана действительно важна, мы хотим двигаться к цели вместе с клиентами, некоммерческими организациями, правительствами и партнерами. SAP располагает необходимыми для этого инструментами, идеями и решениями, общими усилиями мы сможем гораздо эффективнее бороться с отходами и ускорить процесс перехода к зеленой экономике ».

Plastics Cloud поможет компаниям из разных отраслей быстрее перейти на альтернативы одноразовому использованию пластика, развивать и поддерживать принципы цикличности, грамотно инвестировать средства в инфраструктуру сбора и переработки отходов, не забывая при этом о потребителях. Благодаря функциональности Plastics Cloud компании обеспечат потребителей максимально полной информацией о своих продуктах, о материалах, которые применяются в производстве, политике утилизации в зависимости от города, региона или страны. Кроме этого, используя решения SAP, производители будут иметь более точное представление о том воздействии, которое они оказывают на окружающую среду, смогут быстрее адаптироваться к изменяющимся экологическим нормам и правилам, будут в курсе специфики локальных рынков, мировых стандартов и лучших практик.

Через бизнес-сеть Ariba пользователи Plastics Cloud будут иметь доступ к маркетплейсу переработанных материалов, он объединит компании, выпускающие потребительские товары и упаковку, с производителями переработанного пластика и альтернативного сырья. Эта возможность дополнит уже существующие инициативы, такие как, например, UK digital waste map .Потребители, регулирующие органы, инвесторы и сотрудники будут способствовать переходу бизнеса к ответственному потреблению. Совместный опрос SAP Qualtrics и World Economic Forum (WEF), в котором участники рассказывали о своем отношении к пластику и делились своим мнением, показал, что именно его вредное воздействие на океан и морских обитателей - самая острая проблема на данный момент.

SAP является частью растущего движения политиков, неправительственных организаций, социальных групп и крупнейших компаний, работающих вместе над решениями для экономики, нацеленной на воспроизводство ресурсов и эффективное управление отходами. Мировые лидеры из SAP, Coca-Cola, фонда Эллен Макартур и Всемирного фонда дикой природы уже обсуждали инициативу по очистке океана от пластика на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария. Кристин Хьюз, глава Global Plastic Action Partnership и член исполнительного комитета Всемирного экономического форума, отметила: «Я рада, что SAP присоединилась к нам и надеюсь, что сотрудничество будет долгим и плодотворным. SAP активно включилась в борьбу с загрязнением окружающей среды, применяя инновации, опыт и экспертизу, которые за годы были накоплены в компании, уверена, что вместе мы сможем многое сделать для мировой экологии».



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