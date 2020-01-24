Ростислав Папа назначен региональным менеджером Avaya по СЗФО и ЮФО

Avaya, глобальный поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, объявила о назначении Ростислава Папа на должность регионального менеджера по Северо-Западному и Южному федеральному округу. В новой должности Ростислав будет заниматься дальнейшим развитием продаж, а также построением и поддержанием отношений с основными клиентами в регионе.

Ростислав Папа окончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное Краснознаменное училище имени генерала армии А.Н. Комаровского. Свою карьеру в ИТ-сфере Ростислав начал в 1995 г. в компании «Информ-экском пейджинг» с должности менеджера по продажам, став к 1998 г. руководителем коммерческого отдела компании.

С 1998 по 1999 г. Ростислав Папа занимал пост менеджера по продажам в компании BCL. C 1999 по 2005 г. работал в Global One (переименован в Equant, далее в Orange) на должности менеджера по продажам, а затем руководителя отдела городских продаж. С 2013 по 2014 г. занимал должность директора департамента системной интеграции в компании «Союзтелефонстрой» (Москва). С 2014 по 2015 г. отвечал за межфункциональное управление проектами в компании «Ростелеком» (Северо-Запад). С 2015 по 2018 г. руководил отделом продаж услуг и оборудования в Softline Санкт-Петербург.

Ростислав Папа имеет большой опыт работы с производителями оборудования. С 2005 по 2013 г. занимал различные должности в Cisco Systems, последняя из которых — менеджер стратегических заказчиков СНГ, в том числе «Молдтелеком», Orange Moldova (Молдова), Geocell (Грузия), «Туркментелеком» (Туркмения) и SP (Армения). С 2018 по 2019 г. работал в компании Huawei менеджером по развитию бизнеса в Северо-Западном регионе.

«Ростислав Папа имеет значительный практический опыт в области ИТ. Он обладает сильными управленческими навыками, хорошо разбирается в специфике нашей отрасли, отлично понимает нужды наших клиентов. Я верю, что все это станет залогом его успеха в новой роли и поможет реализовать цели компании и еще более укрепить позиции Avaya в Северо-Западном и Южном федеральных округах», – сказал Олег Маняхин, руководитель направления по работе с региональными заказчиками.