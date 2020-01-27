«Яндекс.учебник» и Центр педагогического мастерства проведут онлайн-олимпиаду по математике

С 27 января стартует ежегодная олимпиада «Я люблю математику» для учеников 1–5 классов, организованная проектом «Яндекс.учебник» и Центром педагогического мастерства. Участники смогут решить интересные интерактивные задачи и получить ценные призы. Эксперты подготовили задания среднего уровня сложности — чтобы пройти их, ребенку достаточно знаний из школьной программы.

Математика очень важна в современной школе: учителей и родителей особенно волнует успеваемость по этому предмету, ведь по нему детям предстоит сдавать ГИА и ЕГЭ. Олимпиада — это отличный способ увлечь ребенка и дать ему дополнительную мотивацию на уроках.

Задания олимпиады представлены в игровой форме, поэтому заинтересовать детей одним из самых важных и сложных школьных предметов будет намного проще. В этом году они объединены еще и увлекательным сюжетом, в центре которого – персонажи популярного анимационного проекта «‎Фиксики»‎. Так, к примеру, решая задачи, школьники будут помогать фиксикам исправлять роботов-кработов, чтобы сделать их милыми и дружелюбными.

Пробный тур пройдет с 27 января по 16 февраля — с его помощью ребенок освоит формат заданий и потренируется в их решении заранее. Он не является обязательным, и его результаты никак не повлияют на основной этап, который продлится с 17 февраля до 1 марта. Результаты будут объявлены с 2 по 8 марта. Пройти задания можно в любое удобное время дома или в школе — для этого достаточно иметь доступ к интернету и зарегистрироваться на сайте.

Кроме того, в олимпиаде можно принять участие всем классом: для этого учителю необходимо зарегистрировать всех учеников на сайте, чтобы пройти пробный и основной туры до 1 марта. Победившие в розыгрыше школьники получат комплект наушников с фиксиками, а учитель — планшет.

«"Яндекс.учебнику" уже два года, и сегодня к сервису подключены более миллиона школьников. За это время каждый из них немного вырос. Но для многих математика все еще остается сложным предметом, которого ребята иногда даже боятся. Преодолевать трудности, в том числе и в учебе, легче и интереснее с друзьями. Ими в этом году стали любимые персонажи фиксики — веселые проводники в мир математики, герои заданий нашей олимпиады»‎, — сказал директор проекта «Яндекс.учебник» Евгений Лурье.

«‎Важно именно с раннего возраста дать детям возможность увидеть интересную, нестандартную, веселую математику — так у них появится желание и дальше изучать этот предмет. Современные цифровые платформы помогают увлечь самых юных школьников, даже первоклассников: интересное графическое оформление и интерактивные элементы позволяют попробовать что-то необычное, непохожее на обычные уроки математики. Все это позволяет повысить интерес детей к науке и познакомить их с новыми форматами ее изучения», — сказал Иван Ященко, директор Центра педагогического мастерства, один из лидеров олимпиадного движения России.

«"Фиксики" — российский анимационный проект, который лидирует в жанре edutainment («обучение через развлечение»). Именно поэтому включение этих анимационных персонажей в обучающий школьный контент выглядит очень органично», — сказала генеральный директор компании «Аэроплан» Юлия Софронова.

«Яндекс.учебник» — это российский бесплатный сервис для учителей с заданиями по русскому языку (1–4 классы), математике (1–5 классы) и творческими заданиями (музыка, культура 1–11 класс). Сервис позволяет учителю экономить время на подготовке к занятиям и проверке заданий, обеспечить персонализацию и индивидуализацию образовательного процесса, создавать подборки карточек с заданиями, направленными на отработку предметных навыков у детей.