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«Автоматика» ежегодно готовит порядка 100 специалистов в области шифротехники

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех проводит обучение студентов на базовой кафедре цифровых устройств и систем защиты информации №235, расположенной на территории концерна. Базовая кафедра готовит специалистов в области разработки и производства шифровальной техники и систем специального назначения.

Студентам 3-6 курсов базовой кафедры предоставляется возможность прохождения производственной практики на предприятиях Концерна. По окончанию обучения выпускники имеют возможность официального трудоустройства для продолжения начатой на производственной практике работы.

С 1982 года концерн «Автоматика» готовит студентов для работы в области разработки и производства шифровальной техники и систем специального назначения совместно с Российским технологическим университетом «МИРЭА». Кафедра готовит студентов по таким направлениям, как компьютерная безопасность, информационная безопасность телекоммуникационных систем, управление персоналом, информатика и вычислительная техника.

Ежегодно на разные специальности базовой кафедры концерна поступает порядка 100 человек. Многие студенты являются сотрудниками концерна «Автоматика» и наряду с учебой принимают участие в разработке новых высокотехнологичных решений.

В 2018 году одно из ключевых направлений базовой кафедры «информационная безопасность телекоммуникационных систем» окончило 13 человек, 8 из которых впоследствии было трудоустроено в холдинг, а в 2019 году из 16 выпускников данного направления было трудоустроено 7.

«Сотрудничество с образовательными учреждениями является важнейшим аспектом кадровой политики концерна. Выпускники нашей базовой кафедры востребованы как на предприятиях всего холдинга, так и в иных государственных и частных компаниях отрасли. Благодаря высоким знаниям и многолетнему опыту профессорско-преподавательского состава Концерна мы готовим молодых специалистов для дальнейшего развития отраслей информационных технологий и информационной безопасности. Среди экспертов Концерна «Автоматика» 36 докторов наук, 147 кандидатов, многие из которых являются преподавателями базовой кафедры», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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