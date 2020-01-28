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Dataline перезапустила партнерскую программу

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Dataline сообщила о перезапуске партнерской программы. Став реселлером, компания сможет перепродавать любые сервисы Dataline своим клиентам с любой маржинальностью. При этом партнер-реселлер будет напрямую общаться со своими клиентами и оказывать им техподдержку.

По программе White Label партнеры смогут продвигать сервисы под собственным брендом. Благодаря такой схеме партнерства компания сможет расширить существующий портфель услуг и стать облачным провайдером без затрат на инфраструктуру. В частности, им будут доступны виртуальные серверы (VDS) и виртуальные дата-центры (VDC), а также создание собственных сервисов на базе облака Dataline.

Реселлерская и white-label-программы дополнят агентскую схему партнерства. В ее рамках партнер рекомендует сервисы Dataline и получает агентскую комиссию за каждого привлеченного клиента.

Среди партнеров Dataline сейчас более 70 компаний: операторы связи, облачные провайдеры, системные интеграторы, разработчики программного обеспечения и компании, оказывающие услуги ИТ-аутсорсинга.

Со всеми партнерами работает выделенный менеджер, который сопровождает на всех этапах сотрудничества: обучает и оказывает маркетинговую поддержку.



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