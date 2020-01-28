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«Программный продукт» выделит денежные гранты на пилотные проекты лучших ИБ-систем

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«Программный продукт» объявил набор в ИБ-акселератор и ищет проекты, направленные на решение задач информационной безопасности с помощью информационных технологий.

В приоритете такие направления разработок, как анализ и расследование инцидентов ИБ, криптография, противодействие мошенничеству, безопасность критической информационной структуры и беспроводных сетей, поиск и выявление уязвимостей, биометрия. Также большой интерес есть к поддержке проектов по безопасности персональных данных, анализу исходного кода и к системам с использованием технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейн и смарт-контрактов. Кроме того, компании-разработчики могут представить проекты на открытую тему.

Прием заявок будет продолжаться до 25 февраля 2020 г. На реализацию каждого продукта «Программный продукт» выделит восемь недель акселерационной программы и денежные гранты для финалистов.

В ходе глобальной цифровизации число и опасность киберугроз постоянно растет. Практически по всех странах мира по темпам роста киберпреступность опережает все остальные виды преступлений. В России, по данным Генпрокуратуры, количество зарегистрированных преступлений в 2019 г. составило более 260 тыс., и к 2023 г. доля киберпреступлений может вырасти с 14% до 30%. Любая организация, обладающая хотя бы минимальной ИТ-инфраструктурой, рано или поздно столкнется с проблемами безопасности информации. У бизнеса и госструктур появилась необходимость оперативного внедрения новейших технологий и надежных систем для обеспечения информационной безопасности.

«Благодаря получению экспертизы отраслевых специалистов и наставничеству опытных трекеров, акселератор предоставит возможность разработчикам вывести свои проекты на качественно новый уровень. – сказал Георгий Лагода, заместитель генерального директора компании "Программный продукт". – Проекты, прошедшие отбор, мы планируем презентовать государственным заказчикам, а также крупным российским и международным компаниям с различными сферами деятельности. Мы хотим помочь действительно интересным решениям найти кратчайший путь к заказчикам».

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