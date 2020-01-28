«Юнидата» вошла в отчет Gartner по MDM-решениям

В январе 2020 г. авторитетное международное аналитическое агентство Gartner опубликовало рейтинг лучших мировых решений в области Master Data Management, Magic Quadrant for Master Data Management Solutions, и включило «Юнидату» в список ведущих игроков рынка управления данными, которые задают тон всей индустрии управления данными. Впервые российская компания в области работы с данными, отмечена на столь высоком международном уровне, отмечают в «Юнидате».

«Включение "Юнидаты" в отчет Gartner является признанием нашей технологичности и эффективности, – сказал генеральный директор компании "Юнидата" Сергей Кузнецов. – Изначально заложив в платформу по-настоящему инновационные идеи и, основывая свое развитие на главных трендах в области управления данными мы на нескольких примерах показали аналитикам агентства Gartner, что по многим направлениям являемся одним из самых передовых решений в мире. Российский ИТ-рынок является весьма технологичным, а многочисленные проекты с нашими заказчиками позволили нам создать одно из самых передовых и высокопроизводительных решений в мире».

Gartner – одна из крупнейших в мире исследовательских и консалтинговых компаний, специализирующихся на рынке информационных компаний. ИТ-специалисты всего мира прекрасно знают Magic Quadrants, Hype Cycles и многие другие исследования.

«Юнидата» – российская ИТ-компания, разработчик одноименного программного продукта. Ядро команды сформировалось в 2007 г. В течение многих лет специалисты компании занимались крупными проектами по внедрению решений класса MDM (Master Data Management, управление мастер-данными), DQ (Data Quality) и DG (Data Governance). Флагманским продуктом компании является платформа управления данными «Юнидата», основанная на современном технологическом стеке свободного программного обеспечения (СПО). Она получила множество положительных отзывов от известных аналитических агентств, таких как Gartner и Forester. Среди клиентов – крупнейшие транспортные, энергетические и телекоммуникационные компании, образовательные учреждения, промышленные предприятия и различные институты государственного управления.

Авторская методология внедрения платформы «Юнидата» основана на международных стандартах DMBOK, полностью адаптирована под реалии российского рынка и оснащена мощным набором отраслевых модулей. Единая дорожная карта развития продукта опирается на современные тренды развития отрасли в области управления данными (Data Management & Governance), обеспечения качества данных (DQ) и работы с нормативно-справочной информацией (НСИ), а также на новые технологии и способы обработки больших массивов данных. Специалисты «Юнидаты» принимали участие в подготовке русскоязычной версии известной методологии DMBOK 2, которая представляет собой свод знаний по управлению данными.

Существует несколько редакций платформы «Юнидаты», включая защищенную, сертифицированную ФСТЭК и издание для обработки больших объемов данных (Юнидата High Performance Edition). Отдельно стоит упомянуть продукт Data Governance (DG), основанный на платформе. Он представляет собой набор инструментов, который позволяет соединить и отследить все действия пользователей, связанные с данными через все уровни предприятий любого масштаба: от годовых отчетов руководства компании до колонки в таблице регионального подразделения.

Помимо этого, «Юнидата» совместно с ведущими вузами России принимает самое активное участие в формировании сообщества специалистов в области управления данными. В рамках этой миссии компания выпустила открытую редакцию платформы – «Юнидата Community Edition (CE)».