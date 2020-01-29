Linxdatacenter подвела итоги года и представила планы на 2020 год

Linxdatacenter подвела итоги своей деятельности в 2019 году на рынке поставщиков услуг коммерческих дата-центров России.

Основным направлением работы компании в прошедшем году стала разработка ИТ-сервисов, ориентированных на решение конкретных бизнес-задач.

На протяжении всего 2019 года тема защиты персональных данных в свете законодательных инициатив в России и ЕС оставалась в фокусе, что нашло свое отражение в запуске Linxdatacenter сервиса «Защищенное облако 152-ФЗ». Это комплексная услуга аренды виртуальной инфраструктуры для компаний, работающих с персональными данными граждан РФ.

В сервисе реализованы меры защиты информации, отвечающие требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Сервис предназначен для компаний, регулярно работающих с персональными данными (медицина, страхование, банки, электронная торговля) и помогает бизнесу соблюсти требования законодательства РФ в отношении размещаемой ИТ-инфраструктуры. Клиенты компании решают значительную часть задач, связанных с обеспечением соответствия законодательству, по принципу «единого окна» и в рамках одного контракта.

В 2019 году продолжил развиваться пул сетевых сервисов ЦОДов Linxdatacenter. Компания запустила комплексное решение по построению и обслуживанию сетевой инфраструктуры, сервис по созданию и управлению клиентской автономной системой, решение по резервированию сетевой инфраструктуры и резервный удаленный доступ к сетевому оборудованию.

Помимо этого, перечень новых услуг Linxdatacenter пополнился сервисом по управлению контейнерами, услугой по утилизации оборудования, а также собственной точкой обмена трафиком (IX).

Внедрение новых решений сопровождалось повышением экспертизы сотрудников компании в облачных сервисах Linxdatacenter, в том числе по работе с глобальной облачной платформой AWS.

Одним из индикаторов продуктивной работы компании стало включение Linxdatacenter в отраслевые рейтинги ведущих аналитических агентств, оценивающих такие направления ИТ-рынка России, как услуги для телеком-операторов, сегмент IaaS, ИТ-решения для ритейла. Компания заняла третье место среди операторов услуг ЦОД в России и показала хорошие результаты в списке топ-100 крупнейших ИТ-компаний России по версии двух ключевых отраслевых изданий.

«Мы позитивно оцениваем итоги 2019 года по всем направлениям, выбранным в качестве стратегических. Улучшение уровня сетевой связности, развитие направления информационной безопасности, новые возможности построения ИТ-систем на базе гибридного облака, запуск решения по размещению персональных данных – все эти бизнес-направления Linxdatacenter в 2019 году оправдали ожидания в качестве драйверов развития компании. По предварительным итогам выручка компании выросла на 13%.

В 2020 приоритеты нашего развития будут сосредоточены на расширении присутствия в Москве, дальнейшем наращивании компетенций в сервисах информационной безопасности, а также выводе сетевой инфраструктуры на новый уровень для построения современных мультиоблачных решений через сотрудничество с международными провайдерами», - сказала генеральный директор Linxdatacenter в России Ольга Соколова.