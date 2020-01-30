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Microsoft инвестирует $40 млн в ИИ для здравоохранения

Бизнес Инвестиции и M&A

Microsoft объявила о запуске пятилетней программы AI for Health, в рамках которой инвестирует $40 млн в технологии искусственного интеллекта (ИИ) для сферы здравоохранения в течение пяти лет. Инициатива позволит компаниям, некоммерческим организациям и ученым получить доступ к ИИ-инструментам, облачным вычислениям и другим необходимым ресурсам, включая денежные гранты.

Основные аспекты и принципы, на которых будет сфокусирована программа: исследовательская деятельность. Компания будет оказывать ученым содействие в исследовательской работе и предоставлять необходимые ресурсы, чтобы позволить врачам точнее ставить диагнозы, назначать лечение и предотвращать заболевания. Опасные заболевания, которые могут быть исследованы с помощью искусственного интеллекта, включают, в частности, синдром внезапной детской смерти (СВДС), диабетическую ретинопатию и многие другие; аналитика. Microsoft будет способствовать глобальному обмену информацией для повышения понимания мировым сообществом факторов долголетия и смертности. При этом Microsoft уделит особое внимание конфиденциальности медицинских данных; соблюдение принципов равенства. Компания намерена поддержать устранение неравенства в области здравоохранения с целью предоставления доступа к медицинской помощи населению развивающихся стран.

Инициатива является частью проекта AI for Good, в который компания инвестирует $165 млн. Он направлен на решение сложнейших задач общества с помощью искусственного интеллекта.

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