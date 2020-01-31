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28.01.2020 состоялся вебинар «Импортозамещение в ИТ: готовое решение для организаций»

Бизнес

28 января 2020 состоялся открытый вебинар «Импортозамещение в ИТ: готовое решение для организаций», который организовала и провела компания ИНКОМА с помощью своей разработки – российского программного продукта для проведения широкомасштабных сеансов видеоконференцсвязи «Видеоселектор».

В мероприятии приняли участие более 100 слушателей из разных городов России, в том числе представители органов государственной власти и госкомпаний.

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28.01.2020 состоялся вебинар «Импортозамещение в ИТ: готовое решение для организаций»

На вебинаре эксперты компании поделись своим практическим опытом, кейсами и историями успеха в решении наиболее актуальных вопросов при создании импортонезависимых ИТ-решений корпоративного уровня. Также в режиме онлайн-трансляции они ответили на вопросы слушателей.

Если у вас есть вопросы направляйте их на info@incoma.ru.

ИНКОМА благодарит всех за регистрацию и участие в мероприятии.

До встречи на следующих вебинарах!

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