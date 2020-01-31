«Связной» назначил нового вице-президента по закупкам и развитию бизнеса

«Связной» объявил о назначении на должность вице-президента по закупкам и развитию бизнеса Михаила Догадина.

До своего возвращения в «Связной» Догадин более 10 лет занимал ряд управленческих должностей в «Связном» и в «Евросети», в том числе занимал позицию директора по закупкам, в рамках которой успешно реализовал ряд проектов в области управления товарными категориями, а также активно участвовал в развитии компаний.

Первоочередными задачами Догадина на новой должности станут внедрение новых технологий в процесс товародвижения, а также планирование и реализация новой коммерческой стратегии.

«Я рад вернуться в родную для меня компанию и уверен, что мой опыт работы, понимание целей и расстановки приоритетов помогут в совершенствовании процессов закупок и логистики. Сегодня "Связной" сотрудничает со всеми крупнейшими мировыми производителями технологий, и мы планируем продолжать выстраивать крепкие партнерские отношения с ними», — сказал Михаил Догадин.

Михаил Комков, занимавший должность вице-президента по закупкам и развитию бизнеса с ноября 2018 г., покидает компанию.

«За прошедший год мы вместе с командой значительно увеличили операционную эффективность и подготовили работу компании для будущих достижений», — отметил Михаил Комков.