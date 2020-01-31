Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Октавиан Танасе, NetApp: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой
Интеграция
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

«Связной» назначил нового вице-президента по закупкам и развитию бизнеса

Бизнес Кадры Ритейл Розница

«Связной» объявил о назначении на должность вице-президента по закупкам и развитию бизнеса Михаила Догадина.

До своего возвращения в «Связной» Догадин более 10 лет занимал ряд управленческих должностей в «Связном» и в «Евросети», в том числе занимал позицию директора по закупкам, в рамках которой успешно реализовал ряд проектов в области управления товарными категориями, а также активно участвовал в развитии компаний.

Первоочередными задачами Догадина на новой должности станут внедрение новых технологий в процесс товародвижения, а также планирование и реализация новой коммерческой стратегии.

«Я рад вернуться в родную для меня компанию и уверен, что мой опыт работы, понимание целей и расстановки приоритетов помогут в совершенствовании процессов закупок и логистики. Сегодня "Связной" сотрудничает со всеми крупнейшими мировыми производителями технологий, и мы планируем продолжать выстраивать крепкие партнерские отношения с ними», — сказал Михаил Догадин.

Михаил Комков, занимавший должность вице-президента по закупкам и развитию бизнеса с ноября 2018 г., покидает компанию.

«За прошедший год мы вместе с командой значительно увеличили операционную эффективность и подготовили работу компании для будущих достижений», — отметил Михаил Комков.



Другие материалы рубрики

На рынке смартфонов впервые за 5 лет сменился мировой лидер

В IBM меняется гендиректор. Джинни Рометти уходит, обрушив выручку компании на треть

Начался сбор данных для CNews100 — рейтинга крупнейших ИТ-компаний России

Документооборот для всех госорганов построят на малоизвестном продукте. 30 существующих СЭД останутся не у дел

На место Максута Шадаева в «РТ лабс» назначили сына главы «Гознака»

В интернете расцветает «Троллинг-как-услуга». Россияне делают на этом деньги

Техника

7 бытовых приборов, от которых пора избавиться

Лучшие Full HD телевизоры: хиты продаж

Обзор смартфона Samsung Galaxy A51: кандидат в бестселлеры

Самые ожидаемые игры 2020 года: выбор ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Обзор: ИТ-тренды 2020

Индексы «ИТ-тренды CNews 2020» и «ИТ-тренды CNews 2020 Реальный сектор».

Взгляд месяца

Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов

Сергей Емельченков

заместитель гендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России»

замглавы «Почты России»
Какое железо выбрать для приватных облаков Артак Оганесян, Epam: Искусственный интеллект заменит кадры, но не таланты