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«Барс груп» запустит для студентов курсы по аналитике

Бизнес Кадры

В марте 2020 г. «Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, запустит курсы «Навыки аналитика» для студентов казанских вузов. Обучение продлится в течение трех месяцев, занятия будут проходить раз в неделю на базе нового учебного центра компании.

Бесплатные курсы организуют для студентов ИТ-направлений, которых эксперт «Барс груп» обучит основам работы аналитика. Чтобы подать заявку на обучение, необходимо до 27 февраля заполнить специальную анкету онлайн. Те, кто успешно завершит программу, смогут получить приглашение на стажировку в компании. В случае ее удачного прохождения, у кандидатов появится шанс заключить рабочий контракт.

«Аналитик – это наиболее широкая и востребованная специальность в ИТ-сфере. Анализ требуется на каждой стадии жизненного цикла программного обеспечения. К тому же, это идеальный вариант вхождения в профессию, связанную с ИТ-сферой, так как можно увидеть и узнать обо всех процессах разработки программного обеспечения», – сказала HR-директор «Барс груп» Лилия Гайнуллова.

Ранее компания организовывала курсы по аналитике для студентов КФУ и КНИТУ (КХТИ) – в 2019 году их прошли 32 учащихся, половина из которых были трудоустроены.

«Компания внимательно относится к подбору сотрудников, поэтому мы заинтересованы не только в опытных специалистах, но и в молодых кадрах, которых готовы взращивать. Для этого мы выстроили развитую партнерскую сеть с татарстанскими вузами и регулярно организуем программы для студентов», – отметила Лилия Гайнуллова.

В рамках сотрудничества с КФУ, КНИТУ имени А.Н. Туполева-КАИ, КНИТУ (КХТИ) и КГЭУ, у студентов ИТ-специальностей регулярно появляется возможность пройти стажировку в «Барс груп»: HR-команда проводит встречи с учащимися в рамках «Дни работодателя» и принимает участие в «Ярмарках вакансий», на которых можно записаться на стажировку.

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