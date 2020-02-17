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МТС предоставит свою инфраструктуру экологическим стартапам

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МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о запуске первого социального трека в рамках своего корпоративного акселератора. Компания ищет стартапы в сфере экологического туризма и экообразования, чтобы в дальнейшем запустить совместные социальные проекты.

Наиболее интересные эко-проекты попадут в пятый набор акселерационной программы инновационной площадки MTS StartUp Hub, где в течение двух месяцев будут адаптировать свои решения под запрос компании. После успешного прохождения акселератора стартапы смогут запустить оплачиваемый пилотный проект с МТС. Проекты получат доступ к многомиллионной клиентской базе компании, каналам продаж, инфраструктуре, а также юридическую и менторскую поддержку. Заявки от стартапов будут приниматься на сайте MTS StartUp Hub до 20 марта 2020 г.

«МТС реализует цифровые сервисы в сфере экологии с использованием технологий интернета вещей, искусственного интеллекта, больших данных. Внедряя инновации, мы стремимся создавать комфортную и благоприятную среду для жизни людей, делать социум более открытым и современным. Мы широко используем комплексные решения в области экомониторинга, цифровизации сбора и переработки бытовых отходов, проекты по геоаналитике, позволяющие создавать «цифровые копии» городов и решения для маршрутизации транспортных потоков. Развитие технологических сервисов в сфере эко-просвещения также войдет в число приоритетных направлений в рамках стратегии устойчивого развития МТС. Мы заинтересованы в поиске стартапов в этой сфере как на территории России, так и за рубежом, компенсируя технологическим предпринимателям из дальних регионов и иностранных государств расходы на пребывание в Москве в период акселерации», — отметил руководитель MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.

Другими треками нового набора стали: инновационные решения в сфере розничных продаж и финансовых технологий для «МТС банка», а также технологические решения в рамках сферы Индустрия 4.0, которая включает в себя роботизированные решения в производстве. Кроме того, компания готова дать возможность стартапам протестировать и доработать свой продукт в сетях нового поколения в центре 5G МТС на ВДНХ. Лучшие стартапы направления 5G получат гранты от МТС.

MTS StartUp Hub – площадка для развития технологических проектов в прибыльный бизнес, состоящая из корпоративного акселератора, центра 5G, венчурного фонда МТС, направления быстрого запуска пилотов и зарубежных представительств. Целью акселерационной программы MTS StartUp Hub является интенсивное развитие стартап-команд через менторство, обучение и экспертную поддержку для подготовки продукта к пилотированию с корпорацией. По итогам трех наборов акселератора заявки на участие в нем подали более 2,3 тыс. команд, 56 из которых прошли его программу. В результате, было запущено 45 пилотов, 15 из которых перешли в стадию масштабирования.

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