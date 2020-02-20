ГК «Райтскан» купила 50% производителя онлайн-касс «Старрус»

ГК «Райтскан» приобрела 50% российского производителя онлайн-касс «Старрус».

«Райтскан» - это поставщик оборудования в России и странах СНГ для, автоматической идентификации данных (Auto ID), smart-pos решений для мобильной торговли, систем печати и штрихового кодирования, системный интегратор, разработчик программного обеспечения и производитель кассового пос-терминала «МКАССА-Ф».

«Для нас это значимое решение, которое позволило уже сейчас расширить наши технологические возможности, а также в ближайшей перспективе существенно увеличить количество предоставляемых нашим клиентам онлайн-сервисов» - сказал Дмитрий Табуров, генеральный директор ГК «Райтскан».

Остальные 50% ГК ««Старрус»» принадлежат основателю компании Никанору Старикову. Сумма сделки между компаниями не раскрывается.

«Старрус» - это производитель и разработчик контрольно-кассовой техники «РП-Система 1ФА и 1ФС», «КАССИР-57Ф» и «КАССАТКА», так же компания многим известна по их сервисам «ЧЕК ОНЛАЙН» и «Старрус-ОНЛАЙН».

В компании рассказали, что не планируют никаких изменений для клиентов и партнеров компаний. Все сотрудники «Старрус» продолжат работу в компании, при этом в правление компании войдут менеджеры «Райтскана».

Сервис «ЧЕК ОНЛАЙН» основан в 2013 году, компания предоставляет услуги по аренде касс. В 2017 году проект вышел на рынок России, где привлёк $1,5 млн от ГК «КАМПЭЙ». В 2018 году компанией «Старрус» был запущен аналогичный сервис «Старрус-ОНЛАЙН». В компании «Старрус» работает более 30 сотрудников, она предлагает клиентам два основных продукта: онлайн-кассы и сервис по аренде кассовой техники.

По словам основателя компании Никанора Старикова, «Старрус» прибыльна, однако финансовые показатели компании он не раскрыл.