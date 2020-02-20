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Нзначен региональный директор Veeam в России, СНГ, Грузии и на Украине

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Veeam Software, разработчик ПО в области резервного копирования и управления данными в облаке, объявил о назначении Владимира Клявина на должность регионального директора в России, СНГ, Грузии и на Украине. Ранее Владимир был руководителем сегмента среднего и крупного бизнеса Veeam в России и СНГ. В новой должности Владимир будет отвечать за рост бизнеса в крупном корпоративном, среднем и SMB-сегментах, усиление лидерских позиций компании в регионе по мере перехода Veeam к акту 2, стратегии гибридного облака. Владимир будет подчиняться Василию Ваганову, вице-президенту региона North-Eastern EMEA.

«Стратегии гибридного и мультиоблака открывают компаниями новые возможности для роста и трансформации. В эру цифровизации доступность данных и эффективность ИТ-инфраструктуры становятся критическими факторами для конкурентоспособности бизнеса и создания передовых продуктов для своих клиентов, – сказал Владимир Клявин. – Veeam понимает стратегическую ценность данных для каждой компании, и платформа Veeam Cloud Data Management обеспечивает надежную защиту и управление данными во всех средах: физических, виртуальных, облачных. Подтверждением этому служат наши 365 тыс. заказчиков, и я нацелен на увеличение доли Veeam на рынке России, СНГ, Украины и Грузии по мере того, как Veeam входит в новую фазу роста».

Владимир начал свой путь в Veeam Software в качестве технического консультанта в 2012 г., с 2016 г. стал региональным менеджером, руководителем сегмента продаж, позднее занимал должность руководителя сегмента среднего и крупного бизнеса в Россия и СНГ, добившись значительных успехов в росте этого направления. До прихода в Veeam Software отвечал за продажи Windows Server и System Center в российском представительстве компании Microsoft, а также занимался развитием ряда интернет-проектов. Владимир окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Автоматизированные системы управления».

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