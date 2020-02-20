Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ИТ-бизнес
ИТ-рынок пережил кризис: как делать больше за меньшие деньги
Трансформация как сервис
Как разобраться в беспорядке с лицензиями на ПО

Спецпроекты

«Техносерв Cloud» подтвердил соответствие международным стандартам PCI DSS

Бизнес Интеграция Инфраструктура Облака

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» обновил сертификат соответствия международным стандартам PCI DSS.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) − стандарт безопасности данных платежных карт, разработанный международными платежными системами Visa и MasterCard.

Сертификат подтверждает компетенции «Техносерв Cloud», а также соответствие требованиям международного стандарта PCI DSS версии 3.2.1. Он гарантирует высокую степень защиты при хранении и обработке данных клиентов – финансовых организаций и компаний сферы ритейла. Наличие сертификата позволяет клиентам облачного провайдера размещать информационные системы на вычислительных мощностях для обработки данных платежных карт и предоставляет дополнительную защиту от финансовых потерь.

«Техносерв Cloud располагает полным набором документации, необходимой для ведения деятельности в соответствии с российским законодательством. Наше оборудование сертифицировано по российским и международным стандартам. Мы обеспечиваем безопасность облачной инфраструктуры, в том числе, в период пиковых нагрузок», − отметил Михаил Блинов, руководитель «Техносерв Cloud».

Другие материалы рубрики

Для «Росатома» строят ПК на новейших процессорах «Байкал»

Назначен новый президиум правкомиссии по цифровому развитию. Кто ушел и кто остался

«Цифровая экономика» при Носкове оставила ИТ-бизнес без 26 миллиардов

ФСБ арестовала 10 сотрудников «Ростелекома»

«Роснефть» получила полный контроль над ИТ-«дочкой» «Юкоса»

ВЭБ предъявил колоссальный иск арестованному главе «Т-платформ»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Смартфоны, которые мы не увидим на MWC 2020

Умные игрушки: лучшие электронные роботы-конструкторы

7 идей подарков на 23 февраля: выбор ZOOM

Первый ноутбук с гибким дисплеем и другие новинки Lenovo 2020
Показать еще
Профиль месяца

Банки должны переходить на односкоростную архитектуру

Дмитрий Гарбар

управляющий директор компании «Новая Афина»

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника