Mail.ru Group запустила курс по digital-профессиям для студентов

Mail.ru Group открыла набор в Digital Camp – новый образовательный проект для студентов гуманитарных специальностей. В Digital Camp четыре направления: digital-маркетинг, нестандартная реклама и спецпроекты, UX-исследования и IT-рекрутмент. Обучение бесплатное, лучшим выпускникам Mail.ru Group предложит работу.

Программа рассчитана на студентов старших курсов, начиная с третьего курса бакалавриата. Обучение в кампусе Digital Camp будет бесплатным, однако студентов ждет непростой отбор на входе. Чтобы получить вступительное задание, нужно зарегистрироваться на портале до 6 марта 2020 года. Обучение пройдет в формате интенсива и займет около трех месяцев – с середины марта по май.

Вести занятия будут сотрудники Mail.ru Group – эксперты с многолетним опытом в своих областях. Вместе с ними учащиеся разберут реальные кейсы из бизнеса, освоят актуальные инструменты и приобретут навыки, востребованные на рынке.

Студенты направления «Digital-маркетинг» узнают, как устроен глобальный и российский рынок рекламы, изучат основы трафик-менеджмента и научатся разрабатывать мобильные digital-стратегии.

В рамках направления «Нестандартная реклама и спецпроекты» студенты разберут цикл создания креативной кампании — от получения брифа и разработки креативной идеи до оценки эффективности.

Эксперты направления «UX-исследования» расскажут о том, как планировать и проводить разные типы исследований, включая юзабилити-тесты, интервью и фокус-группы.

Направление «IT-рекрутмент» посвящено особенностям поиска кандидатов на этом рынке. Студенты разберутся в IT-профессиях, а также изучат площадки для поиска: от соцсетей до профессиональных мероприятий.

«Чтобы развиваться в IT, молодому специалисту нужно овладеть навыками на стыке нескольких профессий – в мире технологий это помогает найти новые подходы и сформулировать новое видение. В рамках кампуса Digital Camp мы объединили экспертизу и опыт сразу нескольких команд Mail.ru Group, чтобы предложить ребятам разные образовательных траектории. Важно, что на курсах ребята не только поработают над реальными кейсами и погрузятся в новую digital-профессию, но и найдут сообщество единомышленников», – сказала Ольга Августан, руководитель образовательного направления Mail.ru Group.

Занятия будут проходить по вечерам в московском офисе Mail.ru Group. По итогам обучения лучшие студенты каждого направления смогут стать сотрудниками компании.