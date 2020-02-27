В Ростове-на-Дону открылся филиал «Рико Рус»

Cостоялась торжественная церемония открытия третьего филиала «Рико Рус». Он открыт в Ростове-на-Дону и призван обеспечить эффективное взаимодействие с партнерами и заказчиками в южных областях России.

Открытие современного просторного офиса Ricoh сопровождалось поздравительной речью генерального директора Константина Клейна.

«Годы успешной работы позволили нам расширить зону действия, и сегодня мы рады сообщить вам об открытии филиала, который будет находиться в городе Ростов-на-Дону. Мы уверены, что данное событие укрепит наши взаимоотношения с партнерами и позволит нам стать ближе к южным регионам нашей страны», - сказал генеральный директор Ricoh Rus Константин Клейн.

Компания Ricoh готова применить все свои знания и глубокое понимание отрасли IT-технологий, чтобы показать поставщикам услуг печати южных областей России, как с помощью инновационных аппаратных и программных решений Ricoh можно максимально эффективно использовать все возможности рынка цифровой печати. Также мы планируем активно развивать решения для профессиональной коммерческой печати: листовой, прямой печати на тканях и на твёрдых поверхностях.

«Открытие представительства в Ростове-на-Дону позволит расширить деятельность компании в южном регионе, эффективно использовать потенциал рынка, наработать новые партнёрские отношения, а также лучше обслуживать наших партнеров и заказчиков», - отметил Сергей Капутин, руководитель департамента дилерских продаж.

В шоуруме нового филиала представлены такие модели, как МФУ IM C 3000, MP 4055 SP, MP CW 2201 SP, текстильный принтер Ri 100, ЦПМ PRO 7200 SL, интерактивная доска Ricoh D 7500.

Адрес филиала: ул.Большая Садовая, д.162/70, офис 406, г. Ростов-на-Дону.