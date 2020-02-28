В Orange Business Services в России и СНГ назначен HR-директор

B2B-подразделение группы Orange объявило о назначении Натальи Комаровой на позицию HR-директора в России и СНГ. Главными задачами Натальи станут внедрение лучших HR-практик в работу компании и дальнейшая трансформация Orange в России в сервис-провайдера.

«Мы рады, что Наталья присоединилась к нашей команде – она отлично понимает устройство HR-процессов в международных компаниях в высокотехнологичных отраслях. Мы разрабатываем и внедряем новые технологии в России и поэтому уверены, что наши специалисты и их экспертиза – главный актив Orange Business Services. Это подтверждается, в том числе и тем, что уже пятый год подряд мы получаем статус одного из лучших работодателей страны по версии независимого института Top Employer. Опыт Натальи поможет привлечь в Orange новое поколение специалистов, а также внедрить программы по актуализации навыков и знаний уже работающих у нас экспертов», – отметил Ричард ван Вагенинген, старший вице-президент Orange Business Services, отвечающий за регион IMEAR (Ближний Восток, Африка и Россия).

Наталья также поддержит реализацию стратегии Engage 2025, в рамках которой Orange Business Services внедрит новые практики в работу с новым поколением специалистов – это должно способствовать планам удвоения числа сотрудников с экспертизой в таких областях, как облачные сервисы, разработка программного обеспечения, искусственный интеллект, аналитика больших данных и кибербезопасность к 2025 году.

Наталья обладает 13-летним опытом работы на руководящих должностях в международных корпорациях, и готова применить полученные знания для совершенствования процессов найма, обучения и развития сотрудников Orange Business Services. Другим важным направлением работы станет расширение международного взаимодействия с коллегами из подразделений Orange во Франции и других регионах.

До того, как присоединиться к Orange, Наталья занимала должность директора по управлению персоналом в российском подразделении компании Linde Gas – ведущего поставщика газов и газового оборудования для промышленных предприятий. Ранее Наталья успешно совершенствовала и систематизировала HR-процессы в таких крупных международных корпорациях, как Cargill, где руководила объединенным кадровым центром, а также General Electric и Dr. Reddy’s на должности HR-директора.