БФ «Система» создаст сеть инженерных образовательных кластеров

Благотворительный фонд «Система», оператор социальных инвестиций АФК «Система», объявил о запуске многоформатной федеральной программы дополнительного образования «Лифт в будущее.3.0». В ближайшие три года на развитие программы будет направлено около 600 млн рублей.

Образовательный проект «Лифт в будущее.3.0» – система непрерывного обучения, направленная на создание социального лифта для школьников и молодых специалистов в разных регионах страны. Он станет полноценной экосистемой для подготовки высококвалифицированных инженеров в области микроэлектроники (со школы и до вступления в профессию).

Программа включает в себя: создание сети школ цифровых навыков на базе региональных образовательных учреждений («Лифт в будущее. Школа»), формирование региональных образовательных кластеров на базе ведущих технических вузов («Лифт в будущее. Академия») и грантовую поддержку молодых ученых («Лифт в будущее. Наука»).

«Лифт в будущее» повысит качество жизни в регионах России, даст возможность получить современное инженерное образование детям, в том числе из незащищенных слоев населения, а также предоставит карьерные перспективы с учетом потребностей цифровой экономики через создание партнерских связей с отраслевыми предприятиями в регионе», - отметила Анна Янчевская, президент БФ «Система».

«Лифт в будущее. Школа» станет первой в России сетевой программой дополнительного школьного образования, реализованной в регионах. Школы цифровых навыков начнут работать уже в марте 2020 года в Республике Башкортостан, Костромской и Ростовской областях. До конца года к проекту присоединятся еще пять регионов.

В школах цифровых навыков дети от 13 до 17 лет по модульной программе будут осваивать сквозные технологии, в том числе программирование на Python и основы микроэлектроники. К концу 2020 года присоединиться к программе «Лифт в будущее» смогут 2400 детей. Выпускники школ цифровых навыков и студенты смогут продолжить бесплатное обучение у себя в регионе в «Лифт в будущее. Академия», где они будут проходить практико-ориентированное обучение под руководством наставников.

«Лифт в будущее. Академия» – сеть кластеров дополнительного образования на базе региональных вузов. За счет грантового финансирования БФ «Система» опорный технический вуз будет реализовывать двухлетнюю программу дополнительного образования в области микроэлектроники у себя в регионе, привлекая в кластер другие региональные вузы и отраслевые предприятия. В задачи опорного вуза также входит: подготовка наставников нового типа от вузов и предприятий, оснащение лабораторий и привлечение экспертов из высокотехнологичных отраслей.

Таким образом, «Лифт в будущее. Академия» позволит сформировать региональные ресурсные центры в области микроэлектроники, которые сократят разрыв между теоретической и практической подготовкой студентов и сформируют профессиональное сообщество в области микроэлектроники.

До конца года заработают шесть кластеров дополнительного образования по всей стране. В 2020 году на программу дополнительного образования смогут поступить 550 студентов.

Также в рамках направления «Лифт в будущее. Наука» фонд «Система» в партнерстве с РАН будет оказывать поддержку молодым ученым. На научную грантовую программу этого года выделено 20 млн рублей.