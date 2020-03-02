Чистая прибыль Tele2 выросла на 145% до 6,6 млрд рублей

Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за 2019 г.

В 2019 г. компания достигла следующих основных финансовых показателей: выручка выросла на 14% в сравнении с 2018 г. и достигла 163,3 млрд руб.; показатель EBITDA составил 65,6 млрд руб. − увеличился на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года; показатель рентабельности EBITDA достиг 40,2%, увеличившись на 9,6 п. п. по сравнению с 2018 г.; объем инвестиций в ИТ-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 33,8 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2018 г. на 32,5%. Соотношение CAPEX к выручке составило 21%; чистая прибыль составила 6,6 млрд руб., увеличившись на 144,6% по сравнению с 2018 г.; коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 35% и достиг значения 1,8.

В 2019 г. компания достигла следующих ключевых операционных показателей: абонентская база компании на 31 декабря 2019 г. составила 44,6 млн человек, увеличившись на 2,3 млн человек за год; средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 8,3% и составил 305 руб.; годовой отток абонентов сократился на 2,6 п. п. и составил 34,8%; количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 39%; число абонентов MVNO на сети Tele2 составило 3,75 млн человек, увеличившись за год на 2 млн пользователей (не учитываются в абонентской базе компании).

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, сказал: «В 2019 г. Tele2 показала опережающие рынок темпы роста выручки и увеличила прибыль в 2,5 раза, что подтверждает эффективность выбранной бизнес-стратегии. Мы фокусировались на инновационных решениях, которые предвосхищали ожидания клиентов, и продолжали активно развивать сеть. Мы предложили клиентам революционные продукты, реализовали новые подходы в рознице и обслуживании, запустили сети в Ярославской и Ивановской областях. Все это, наряду с эффективным управлением оттоком, позволяет Tele2 увеличивать свою долю на стагнирующем рынке. Наша абонентская база качественно меняется: число активных пользователей интернета в сети Tele2 выросло на рекордные 39%. Чтобы обеспечивать высокое качество при активном потреблении трафика, мы инвестировали в технологическое развитие. В 2019 г. Tele2 лидировала по темпам строительства сети, вышла на второе место в отрасли по числу станций LTE и первой на рынке запустила пилотную сеть 5G. Высокие показатели удовлетворенности клиентов укрепляют нашу уверенность в дальнейшем росте бизнеса».