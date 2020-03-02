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Спецпроекты

Основатели корпоративного мессенджера Dialog покинули компанию

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Основатель корпоративного мессенджера Dialog Андрей Кузнецов покинул компанию, чтобы сосредоточиться на развитии новых проектов. Никита Голдсмит покинул компанию ранее.

«При создании компании нашей целью было внести вклад в модернизацию IT-инфраструктуры крупных российских компаний и государственных учреждений. Сегодня Dialog масштабно внедрен в Сбербанке и представляет собой тиражируемый продукт с четким планом развития не только как средства коммуникации между сотрудниками компаний, но и как полноценной платформы для организации цифрового рабочего пространства. Теперь, когда моя миссия как разработчика и идеолога продукта выполнена, я намерен исследовать новые горизонты и заняться созданием продуктов в других областях» - сказал о Андрей Кузнецов.

Марина Настасенко, генеральный директор компании «Диалог», отметила: «Андрею и Никите удалось запустить продукт, который был необходим для становления российского рынка корпоративных коммуникаций. Мы продолжим развивать Dialog, чтобы реализовать лучшие идеи его создателей. Я желаю им больших успехов!»

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