Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Xerox объявила о назначении Тали Росман на позицию вице-президента подразделения 3D-печати. Её непосредственным руководителем будет Нареш Шанкер, главный директор по технологиям Xerox.

«3D-печать обладает наибольшим потенциалом среди наших пяти ключевых инновационных направлений с точки зрения вывода систем на рынок и извлечения дохода, — сказала Шанкер. — В этом сегменте нужен лидер с нестандартным мышлением, который сможет управлять нашей бизнес-стратегией на пути к запланированному на этот год запуску 3D-принтера по металлу. Учитывая обширные знания Тали в области индустрии 3D-печати, я уверен, что она именно тот человек, который сможет развивать это направление нашего бизнеса в 2020 году и далее».

Росман недавно перешла в Xerox из компании NICE, где занимала должность вице-президента и руководителя операционной деятельности в Северной и Южной Америке. До работы в NICE Росман возглавляла подразделение продуктовой стратегии и операционной деятельности в компании Stratasys, мировом лидере в области технологий 3D-печати. Занимая эту должность, Росман отвечала за ежегодное планирование продуктовых групп и разрабатывала отдельные каналы сбыта для разных категорий потребителей.

«Стать частью команды, которая трансформирует и оживляет такой знаковый бренд, как Xerox, — по-настоящему уникальная возможность, — сказала Росман. — Я с воодушевлением вижу, как Xerox становится лидером в отрасли 3D-печати, помогая этой технологии преодолеть пропасть от создания прототипов до промышленного производства».

Другие материалы рубрики

В Nokia меняется гендиректор

У скандального разработчика систем распознавания лиц угнали данные о клиентах

Законопроект о регулировании интеллектуальной деятельности грозит катастрофой российским ИТ

Вдова Стива Джобса решила лишить детей наследства

Из-за проблем МТС Россия пыталась допросить руководство экс-хозяев «Мегафона»

Российские разработчики попросили у властей налоговых льгот и гибели инсорса

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие ноутбуки до 60 000 рублей: выбор ZOOM

8 приложений для управления компьютером со смартфона

Бытовая техника для маленьких квартир: выбор ZOOM

Компактные 3D-принтеры для дома: хиты продаж
Показать еще
Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Технология месяца

NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе?

«Датаемкие» решения требуют быстрых протоколов передачи данных.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника