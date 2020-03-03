Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Российская компания разработает алгоритм видеораспознавания больных коронавирусом

ПО Софт Бизнес Инвестиции и M&A

Российская компания-разработчик Spy.space и инвестор из Юго-Восточной Азии подписали инвестиционное соглашение о финансировании разработки алгоритмов видеораспознавания корона- и других вирусов на базе платформы Spy.space.

Алгоритм будет основан на определении списка атрибутов, которые отличают больного человека от здорового, например, кашля или чихания, и последующего обучения нейронных сетей на их распознавание.

«Данный продукт возможно будет использовать для выявления людей из повышенной группы риска в толпе прочих, – сказал Тимур Москов, технический директор Spy.space. – В целом, видеораспознавание лиц позволяет решать огромный спектр задач: от усиления безопасности общественных пространств до маркетинговых».

Согласно подписанному инвестиционному соглашению у разработчиков останется не менее 25% от прибыли будущей компании.

«Мы готовы вложить до $1 млн собственных средств в данную разработку, если сможем получить неэксклюзивные заказы и работать с этой платформой в разных странах», – отметил соинвестор проекта Илья Шуравин.

Другие материалы рубрики

«Роскосмос» пострадал из-за скандала вокруг «Мастерхоста»

Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей

Из-за санкций Huawei откажется от своего облачного бренда в России и создаст новый со Сбербанком

Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта

В Nokia меняется гендиректор

У скандального разработчика систем распознавания лиц угнали данные о клиентах

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей

Лучшие ноутбуки до 60 000 рублей: выбор ZOOM

8 приложений для управления компьютером со смартфона

Бытовая техника для маленьких квартир: выбор ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Технология месяца

NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе?

«Датаемкие» решения требуют быстрых протоколов передачи данных.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника