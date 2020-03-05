МФТИ и Huawei открыли R&D-лабораторию по разработке технологий искусственного интеллекта

Московский физико-технический институт (МФТИ) и Российский исследовательский институт Huawei (Huawei Russian Research Institute) в рамках стратегического партнерства на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) создали совместную лабораторию для исследований и разработок в области искусственного интеллекта и глубокого обучения.

Такой формат сотрудничества позволит объединить опыт и усилия академического сообщества и ведущих экспертов индустрии для разработки прорывных технологий и создания самых современных, удобных и продвинутых устройств. На сегодняшний день Huawei открыла совместные лаборатории в 10 российских образовательных учреждениях и научно-исследовательских институтах. Новая лаборатория в партнерстве с МФТИ станет еще одним важным шагом на пути развития научно-образовательной экосистемы России.

Приоритетными направлениями совместной работы в рамках данной лаборатории станут: разработка нейросетевых алгоритмов компьютерного зрения, машинного обучения и искусственного интеллекта; разработка методов вычислительной фотографии и улучшения изображений при помощи математического моделирования и передовых алгоритмов; решение математически сложных задач в области создания алгоритмов одновременного поиска и позиционирования.

«Физтех-школа прикладной математики и информатики занимает лидирующие позиции в стране по уровню подготовки в области математики и информационных технологий, во многом благодаря продуктивному соединению академии и индустрии. Мы всегда открыты сотрудничеству, готовы решать интересные и амбициозные задачи от партнеров. На настоящий момент ФПМИ совместно с Huawei развивают уже больше пяти разных проектов и это число будет только увеличиваться. В перспективе мы нацелены на создание кафедры в партнерстве с Huawei и на развитие науки в соответствующем направлении», — сказал директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский.

«Создание совместных лабораторий – это инвестиции компании Huawei в развитие российской научно-образовательной экосистемы. МФТИ – наш давний партнер как в области научных исследований, так и в проведении образовательных программ. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество и намерены помогать институту с подготовкой новых специалистов в области глубокого машинного обучения и компьютерного зрения, – отметил Иван Мазуренко, директор технологического центра Интеллектуальных систем и науки о данных Московского исследовательского центра Huawei. – В рамках данной лаборатории мы будем делиться наиболее актуальными и непростыми задачами, с решением которых сегодня сталкивается глобальная ИКТ-индустрия. Это позволит российским ученым заниматься фундаментальными исследованиями и разработкой самых передовых технологий, а также становиться специалистами мирового уровня без необходимости уезжать из России. Немаловажно, что студенты и аспиранты получат возможность интеграции тем и содержания своих научных работ с направлениями исследований лаборатории. Также в рамках программы сотрудничества планируется проведение совместных научных мероприятий – конференций, семинаров и открытых лекций».