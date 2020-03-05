Softline и Kuka подписали соглашение о партнерстве

Softline подписала соглашение о партнерстве с международным производителем промышленных роботов Kuka. Стороны объединят усилия в реализации промышленных проектов, а также развитии системы профессионального образования.

Сотрудничество с одним из крупнейших производителей робототехники позволит Softline нарастить экспертизу в области индустриализации и робототехники. Для Kuka соглашение даст возможность получить крупного партнера с широким кругом экспертиз в сфере ИТ и расширить присутствие на российском рынке.

Партнеры намерены развивать направление по автоматизации предприятий на базе промышленных роботов, а также реализовывать совместные проекты в области образования, предлагая учебным заведениям оборудование и учебные программы для лабораторной, научно-исследовательской и проектной деятельности. Кроме того, в линейке Kuka есть специальное ПО для симуляции различных производственных процессов и комплексов. Софт может использоваться для обучения студентов профильных высших и средних учебных заведений, а также в программах повышения квалификации и перепрофилирования по направлениям робототехники.

«Softline идет навстречу запросам своих клиентов и развивается вместе с ними в новых для себя областях. Партнерство с Kuka позволит нам полноценно автоматизировать не только процессы, связанные с обработкой информации, но и работу производственных линий в рамках комплексных проектов, что даст заказчикам возможность повысить производительность труда, увеличить объем производства и нарастить прибыль. Мы уже имели опыт взаимодействия с вендором в рамках реализации национального проекта "Образование". Подписание соглашения станет следующим шагом в укреплении отношений и новой возможностью для повышения эффективности работы наших клиентов и их движения в сторону Цифровой трансформации бизнеса», – сказал Роман Селиванов, директор по работе с государственными и академическими организациями Softline в ЦФО.

«Партнерство Kuka с компанией Softline – значимый этап для развития промышленного сектора российской экономики. Softline имеет серьезный опыт по внедрению ИТ-решений на российских предприятиях. Важно, что компания расширяет компетенции в области создания робототехнических систем и стремится стать одним из ключевых игроков на этом рынке», − отметил Дмитрий Капишников, генеральный директор «Kuka Россия».