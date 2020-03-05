Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Softline и Kuka подписали соглашение о партнерстве

Бизнес Маркет

Softline подписала соглашение о партнерстве с международным производителем промышленных роботов Kuka. Стороны объединят усилия в реализации промышленных проектов, а также развитии системы профессионального образования.

Сотрудничество с одним из крупнейших производителей робототехники позволит Softline нарастить экспертизу в области индустриализации и робототехники. Для Kuka соглашение даст возможность получить крупного партнера с широким кругом экспертиз в сфере ИТ и расширить присутствие на российском рынке.

Партнеры намерены развивать направление по автоматизации предприятий на базе промышленных роботов, а также реализовывать совместные проекты в области образования, предлагая учебным заведениям оборудование и учебные программы для лабораторной, научно-исследовательской и проектной деятельности. Кроме того, в линейке Kuka есть специальное ПО для симуляции различных производственных процессов и комплексов. Софт может использоваться для обучения студентов профильных высших и средних учебных заведений, а также в программах повышения квалификации и перепрофилирования по направлениям робототехники.

«Softline идет навстречу запросам своих клиентов и развивается вместе с ними в новых для себя областях. Партнерство с Kuka позволит нам полноценно автоматизировать не только процессы, связанные с обработкой информации, но и работу производственных линий в рамках комплексных проектов, что даст заказчикам возможность повысить производительность труда, увеличить объем производства и нарастить прибыль. Мы уже имели опыт взаимодействия с вендором в рамках реализации национального проекта "Образование". Подписание соглашения станет следующим шагом в укреплении отношений и новой возможностью для повышения эффективности работы наших клиентов и их движения в сторону Цифровой трансформации бизнеса», – сказал Роман Селиванов, директор по работе с государственными и академическими организациями Softline в ЦФО.

«Партнерство Kuka с компанией Softline – значимый этап для развития промышленного сектора российской экономики. Softline имеет серьезный опыт по внедрению ИТ-решений на российских предприятиях. Важно, что компания расширяет компетенции в области создания робототехнических систем и стремится стать одним из ключевых игроков на этом рынке», − отметил Дмитрий Капишников, генеральный директор «Kuka Россия».

Другие материалы рубрики

Google требует с бывшего ключевого сотрудника миллионы долларов. Он в шаге от банкротства и тюрьмы

Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта

«Касперский» закрыл офисы в Китае

Закрыт краудсорсинговый проект по поиску инопланетян. Результаты работы 6 млн добровольцев достались США

Экс-президент Intel создала процессор, способный уничтожить Intel Xeon и AMD Epyc

Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Что подарить на 8 марта: 7 гаджетов для женщин

Обзор MagicBook Pro: первый 16-дюймовый ноутбук от Honor

Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей

Лучшие ноутбуки до 60 000 рублей: выбор ZOOM
Показать еще
Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника