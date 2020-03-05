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Uipath утроил продажи в России и СНГ

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Uipath, разработчик RPA-решений, помогающих автоматизировать бизнес-процессы, за 2019 г. увеличил выручку на 315% в России и СНГ по сравнению с 2018 г.

«С момента входа Uipath на рынок России и СНГ, 2019 г. был самым успешным с точки зрения роста продаж и операционной прибыли. Более того, по данному показателю мы обогнали подразделения во многих других развитых и развивающихся странах. Этому способствовало активное развитие программ цифровизации и автоматизации бизнес-процессов в крупных и средних российских частных и государственных компаниях», – отметила Светлана Анисимова, генеральный директор Uipath в России и СНГ.

В общем объеме продаж Uipath в России и СНГ в 2019 г. более 30% пришлось на банки и страховые компании, 23% – предприятия тяжелой промышленности, 20% – ритейл, 15% – телекоммуникационные компании и 5% на энергетические холдинги.

Среди клиентов компании более 100 ведущих компаний России и СНГ. С помощью RPA-решений Uipath бизнес-процессы автоматизируют такие лидеры в своих отраслях, как Магнитогорский металлургический комбинат, ВТБ, «Гринатом», «Норникель», «Ростелеком», «Северсталь», «СИБУР холдинг» и X5 Retail Group.

По оценке специалистов Uipath, рост в этому году продолжится. Этому будет способствовать как тренд гиперавтоматизации, так и вывод на рынок новой продуктовой линейки Uipath. По словам Светланы Анисимовой, их пилотное внедрение уже началось в ряде крупных компаний.

Новые продукты позволяют: ускорить задачи, связанные с поиском, идентификацией и документированием бизнес-процессов (Uipath Process Mining, Uipath Task Mining и Uipath Task Capture); автоматизировать процессы без навыков программирования или привлечения разработчиков (Uipath StudioX); существенно упростить взаимодействие между людьми и роботами (Uipath Action Center); проанализировать и измерить эффективность внедрения RPА-решений (Uipath Insights); использовать геймефицированную платформу для краудсорсинга идей внутри компании для расширения автоматизации (Uipath Automation Hub); интегрировать решения на основе искусственного интеллекта в автоматизированные процессы (AI Fabric).

Для обеспечения устойчивого роста Uipath усилит совместную работу с представительствами международных компаний, оказывающих услуги в области консалтинга. Это поможет клиентам выстраивать стратегии автоматизации бизнес-процессов с учетом лучших мировых практик.

При этом серьезным ограничителем для роста остается дефицит специалистов по внедрению RPA-специалистов. Поэтому в 2020 г. Uipath будет развивать в России глобальную инициативу по подготовке таких сотрудников. «Нехватка кадров на рынке заставляет компании откладывать проекты по глубокому внедрению RPA-технологий. Руководители бояться, что просто не смогут найти людей, которые смогут правильно все настроить», – отметила Светлана Анисимова.

Уже сейчас для студентов НИТУ «МИСиС» доступен спецкурс по RPA. До конца года Uipath планирует помочь вузам, в том числе региональным, с внедрением готовых образовательных программ.



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