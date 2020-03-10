«Атол» проанализировал готовность обувной отрасли к маркировке

«Атол» проанализировал работу компаний обувной отрасли с маркировкой. Согласно данным, полученным с помощью системы «Маркофис», около 83% всех заказанных кодов маркировки были введены в оборот. Данная статистика подтверждает, что участники оборота обувной продукции не только тестируют новые бизнес-процессы, но и активно маркируют товары и вводят их в оборот.

По данным «Атола», наиболее эффективно среди городов и регионов маркировку внедряют в Москве и Московской области – 16%, что связано с развитой инфраструктурой, сосредоточением в регионе большого количества производителей и предприятий розничной торговли, а также более высокой осведомленностью бизнеса о маркировке.

Среди региональных городов заметную динамику внедрения маркировки в 8,4% демонстрирует Екатеринбург, что обусловлено хорошо развитой сферой торговли в городе и наличием складских мощностей. Около 25% приходится на Санкт-Петербург и ЛО, Приморский край, Республику Хакасию, Республику Башкортостан и Калининградскую область, а оставшиеся 50% – на остальные регионы страны.

По данным ЦРПТ, в системе маркировки зарегистрировано более 48 тыс. компаний, и выдано более 1,6 млрд кодов.

Согласно постановлению №216 от 29 февраля 2020 г. Правительством РФ был продлен срок введения обязательной маркировки обуви с 1 марта 2020 г. до 1 июля 2020 г.

«Перенос сроков связан с тем, что не все участники оборота обувной продукции готовились к маркировке. Сейчас благодаря переносу даты появляется дополнительное время для адаптации к новым процедурам. При этом те компании, которые уже включились в процесс, демонстрируют достаточно высокую ответственность, как показывает статистика нашей системы», – сказала Юлия Русинова, директор по развитию фискальных решений «Атола».

Нарушение правил обязательной маркировки влечет за собой административную и даже уголовную ответственность. Согласно ст. 15.12 КоАП, продажа, перевозка и производство обувной продукции без соответствующей маркировки влечет за собой штраф от 5 до 10 тыс. руб. для предпринимателя. Компании, нарушившая закон, будут оштрафованы на сумму от 50 до 300 тыс. руб. Во всех случаях немаркированные обувные изделия подлежат конфискации. Уголовная ответственность наступает в случаях, когда стоимость немаркированных товаров превышает 1,5 млн руб. Согласно ст. ч. 1 ст. 171.1 УК, нарушителю грозит лишение свободы до трех лет со штрафом 80 тыс. руб.

«Несмотря на то, что что крупным игрокам рынка переход на маркировку дается несколько легче, чем представителям малого и среднего бизнеса, тем не менее ускориться необходимо уже всем участникам товарооборота. Для SMB рынок предлагает более простые системы, не требующие штатных ИТ-специалистов для адаптации к цифровым форматам современной экономики», – отметила Юлия Русинова, директор по развитию фискальных решений «Атола».