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IT Expert проведет оценку зрелости системы ИТ-управления «Альфастрахования»

Бизнес

IT Expert приступил к комплексной проверке оценки зрелости и возможностей системы ИТ-управления «Альфастрахования». Ее результаты помогут компании в планировании дальнейшей работы по совершенствованию ИТ-функции в условиях роста бизнеса и меняющихся внешних факторов.

Оценка возможностей системы ИТ-управления охватывает около 20 ИТ-процессов, сгруппированных по областям: развитие, поддержка, надежность и экономичность ИТ. Каждый из процессов оценивается по стандартным аспектам.

При проведении оценки специалисты IT Expert используют в работе собственную методологию, в основе которой лежат международные стандарты и мировые практики ITIL, COSO, TOGAF, ISO 20000, COBIT и др. Важной особенностью является адаптивность методологии: решение настраивается под требования и специфику организации.

«Проект в "Альфастраховании" предназначен и для оценки текущей зрелости ИТ-функции, и для создания планов по совершенствованию системы ИТ-управления. Специалисты компании IT Expert разработали методологию оценки, которая позволяет анализировать состояние процессов, находить возможности для дальнейшего роста и давать детальные рекомендации, в каких именно точках рост возможен максимально быстро. По нашей практике, таких точек, как правило, оказывается достаточно много. Тогда мы приоритезируем возможности с учетом специфики бизнеса и страны, где компания ведет бизнес. Уверены, что полученные результаты окажутся значимыми для "Альфастрахования" и помогут в принятии важных управленческих решений», – сказал Михаил Грибов, управляющий партнер компании IT Expert.

«Наша компания стремится быть технологическим лидером отрасли, постоянно оптимизируя и улучшая процессы и функцию ИТ. Проект с IT Expert поможет "Альфастрахованию" выявить и изучить возможные риски и точки роста и спланировать дальнейшую работу по совершенствованию ИТ функции компании для повышения ее эффективности, взглянуть на себя со стороны, сравнить ИТ функцию с лучшими практиками и стандартами», – сказал Владимир Муравьев, директор департамента информационных технологий «Альфастрахования».

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