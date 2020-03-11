«Крок» стал партнером Visiology

ИТ-компания «Крок» заключила партнерское соглашение с Visiology, разработчиком одноименной платформы. Это позволит «Кроку» расширить портфолио решений по импортозамещению в сегменте бизнес-аналитики и корпоративного управления, а вендор сможет принимать участие в масштабных и комплексных проектах на всей территории России.

Согласно договоренностям, «Крок» сможет проводить полный цикл внедрения BI-платформы Visiology. Основные сферы применения аналитической платформы: сбор, анализ и визуализация больших объемов корпоративных данных. Полностью отечественная разработка позволяет участвовать в программе импортозамещения в этом сегменте. В экосистему Visiology входит полнофункциональное мобильное приложение с голосовым помощником Vitalk, а также собственная СУБД – ViQube. В работе платформы задействованы технологии искусственного интеллекта, больших данных и предиктивной аналитики, позволяющие повысить ценность бизнес-процессов крупных и средних компаний.

«Visiology продолжает развивать свою стратегию формирования партнерской экосистемы. Сотрудничество с "Кроком", топ-3 игроком BI-интеграции, поможет нам принять участие в крупных проектах государственных и корпоративных заказчиков, где у нашего партнера уже накоплен значимый опыт. Мы рады работать с признанным лидером российского рынка», – отметил генеральный директор Visiology Иван Вахмянин.

«Мы рассчитываем на долгосрочное и эффективное партнерство с Visiology, которое позволит удовлетворять потребности в отечественных решениях не только среди органов власти всех уровней, но также государственных и частных корпораций, среднего бизнеса. Для нас, одного из ключевых BI-интеграторов и лидеров в сегменте импортозамещения, очень важно предоставлять широкий стек продуктов и технологий нашим заказчикам», – отметила Татьяна Некрасова, руководитель направления «BI и анализ данных» ИТ-компании «Крок».