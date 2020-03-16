Более 70 цифровых решений определены на «цифровой прокачке» Ростовской области

Двухдневная программа «цифровой прокачки», подготовленная организацией «Цифровая экономика», прошла в Донском государственном техническом университете.

Стратегическую сессию открыл деловой завтрак «Цифровая среда. Диалог бизнеса и государства», в котором приняли участие представители Минкомсвязи России, правительства Ростовской области, ведущих российских технологических компаний, организации «Цифровая экономика», экспертного и научного сообщества. Участники делового завтрака обсудили такие темы, как «Цифровизация регионов. Готовность к цифровой трансформации Ростовской области» (спикер Анна Никитченко, O2Consulting), «Центр управления регионом» (спикер Анатолий Курманов, экс-советник министра госуправления Московской области), «Развитие туризма через цифровые технологии» (спикер Светлана Кострицына, «Вымпелком»), «Умные города» (спикер Юрий Линьков, «Мегафон»), «Умные города и цифровые регионы» (спикер Павел Шиляев, «Ростелеком»).

Основная программа «цифровой прокачки» традиционно проходила в несколько этапов групповой работы, включающих в себя обсуждение проблем, барьеров, выявление приоритетных задач на период 2020-2024 гг. для внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, в систему госуправления региона.

Участники мозгового штурма были разделены на пять групп по тематическим отраслям «Цифровой регион/умный город», «Цифровое образование и кадры для цифровой экономики», «Цифровой транспорт и «умные» дороги», а также «Цифровое сельское хозяйство и агропромышленный комплекс».

Директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин сказал: «В «цифровой прокачке» Ростовской области с нами работало более 40 ведущих российских ИТ-компаний, в том числе "Ростелеком", Сбербанк, "Мегафон", "Вымпелком", "Яндекс", МТС, "СКБ Контур", "1С", "Росатом", «Барс груп", другие технологические компании, более 100 экспертов цифровой экономики, в том числе представители Московской и Белгородской области, Минкомсвязи России, более 150 представителей региональных и муниципальных органов власти, организаций системы здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта, промышленных предприятий Ростовской области. В результате совместной работы были определены более 40 приоритетных задач, отобраны и предложены к реализации более 70 цифровых решений. Также был сформирован запрос на разработку новых цифровых сервисов и снятие нормативных ограничений, препятствующих ускоренному внедрению цифровых решений. В рамках дальнейшей работы представителей региона и компаний цифрового бизнеса с учетом наличия финансовых ресурсов развития будет сформирован итоговый перечень приоритетных задач и решений, которые должны войти в план реализации региональных проектов по развитию цифровой экономики в Ростовской области».

В завершение мероприятия каждая группа презентовала выявленные проблемы и цифровые решения в рамках своих направлений.

По словам Антона Алексеева, советника губернатора Ростовской области, «цифровая прокачка» Ростовской области запустила цепную реакцию из новых событий и мероприятий в регионе. «Благодаря открытому диалогу всех сторон – государственных органов, коммерческих структур, образовательных и общественных организаций, мы начинаем конструировать образ будущего на основе самых перспективных практик и при участии опытных федеральных и региональных экспертов. Сегодня, выбрав прикладные проекты, мы приступаем к созданию дорожной карты цифровой трансформации региона и начинаем движение в направлении развития региона по модели "государство как платформа". Важно, что основу карты непосредственно определяют люди и именно в диалоге определяется ключевая проблематика», – сказал Алексеев.

Бесарион Месхи, ректор Донского государственного технического университета, отметил: «Цифровизация – главный фактор экономического роста на национальном, региональном и муниципальном уровнях. Она открывает принципиально новые возможности для развития технологий, инфраструктуры, сервисов, трансформации образовательной и научной деятельности. Донской государственный технический университет своевременно реагирует на вызовы современности, поддерживает и самостоятельно инициирует активности, связанные с цифровизацией. Вуз активно включен в направление "Цифровое образование и кадры для цифровой экономики", сейчас мы разрабатываем программу цифрового университета, которая позволит увеличить присутствие наших образовательных программ и результатов научной деятельности на национальном и международном уровне. Также ДГТУ выступает координатором проекта Южного научно-образовательного центра мирового уровня, ключевым направлением которого станет цифровая трансформация АПК. Уверен, используя цифровые данные, мы сможем улучшить качество жизни жителей региона, трансформировать сервисы и услуги для населения».

Высокую оценку мероприятию дал Юрий Зарубин, заместитель директора Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи России, отметив важность формирования региональных проектов развития цифровой экономики на основе лучших региональных практик, ориентируясь на достижение конкретных результатов их реализация, обеспечивая достижение показателей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» и утвержденных в соответствии с ним национальных проектов и программ.