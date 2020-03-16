Netapp приобрела Talon Storage

Компания Netapp, один из лидеров рынка в области управления данными в гибридном облаке, объявила о приобретении компании Talon Storage, одного из лидеров в сфере программно-определяемых СХД для централизации и консолидации ИТ-инфраструктуры в публичном облаке. С помощью технологии Netapp Cloud Volumes и ПО Talon FAST компании смогут бесшовно централизовывать в облаке управление данными распределенных офисов без ущерба для непрерывности их работы.

«Netapp продолжает развивать решения в сфере облачных данных с помощью таких сервисов, как Cloud Volumes ONTAP, Cloud Volumes Service, Azure Netapp Files и Cloud Insights. Вместе с этим, мы с нетерпением ждем возможности реализовать открывшийся перед нашей общей командой потенциал, чтобы предоставлять комплексные решения для приоритетных нагрузок, — отметил Энтони Лай (Anthony Lye), старший вице-президент Netapp и генеральный директор департамента сервисов облачных данных. — У нас общее с Talon видение: создание универсальной модели неструктурированных данных, доступ к которым есть у всех пользователей, вне зависимости от того, где они находятся, как если бы они все были собраны в одном месте. Наша цель: достичь такого результата без перебоев в работе и со снижением затрат».

Приобретение Talon расширяет портфолио Netapp в области сервисов по управлению данными в облаке благодаря одному из лучших на рынке решений для обмена файлами с филиалами и удаленными офисами. Talon FAST — это облачный сервис, предоставляющий услугу Global File Cache для рабочих нагрузок удаленных офисов и филиалов, чтобы обеспечивать консолидацию файловых серверов в общую безопасную систему, расположенную в публичном облаке, с возможностью доступа из любой точки мира.

ПО Talon будет интегрировано с решениями Netapp Cloud Volumes ONTAP, Cloud Volumes Service и Azure Netapp Files и даст заказчикам более высокую скорость и низкую TCO управления данными в публичном облаке.