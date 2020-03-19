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ЦРПТ и АКИТ поддержали дистанционную торговлю лекарствами

Бизнес Законодательство Ритейл Интернет

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) поддержали решение Правительства России об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами. Ранее дистанционную торговлю лекарствами сдерживали инфраструктурные ограничения, в первую очередь, сложность контроля качества в этой сфере. Эта задача решается с введением обязательной маркировки и прослеживания лекарств, которая не позволит нелегальным препаратам находиться в легальном обороте, а также совершенствованием контрольно-надзорного законодательства.

С 1 июля 2019 г. началась регистрация аптек и медицинских организаций в системе маркировки и прослеживания «Честный знак». 1 октября 2019 г. маркировка стала обязательной для препаратов из перечня семи высокозатратных нозологий. 1 июля 2020 г. маркировка станет обязательной для всех лекарств.

«Легализация доставки лекарств – это одна из важнейших возможностей, позволяющих обеспечить доступность лекарственных препаратов для населения и меньше контактировать с больными людьми в аптеках. Мы считаем, что безрецептурные препараты в условиях современных технологий доставлять могут любые службы при соблюдении требований к перевозке препаратов, кроме того можно доставлять и рецептурные препараты при условии наличия электронного рецепта, – сказал президент АКИТ Артем Соколов. – Это очень правильное и своевременное решение, которое пойдет на пользу людям, экономике и бизнесу. Над этой инициативой АКИТ работала четыре года, последовательно предлагая эффективные решения по доставке безрецептурных и рецептурных препаратов».

«Маркировка запускает два важнейших элемента обеспечения безопасности онлайн-торговли лекарствами. Первое – по коду маркировки будет фиксироваться продажа каждой конкретной упаковки лекарства в чеке. Второе – покупатель может самостоятельно сканировать код маркировки в мобильном приложении "Честный знак" и видеть полную информацию о препарате и его происхождение, а также цену для лекарств из списка ЖНВЛП. Это полноценный инструмент общественного контроля, доступ к которому получают все потребители», – сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Каждая упаковка препарата с цифровой маркировкой прослеживается на всем пути от производства или момента импорта до продажи конечному покупателю, в первую очередь, за счет интеграции маркировки с онлайн-кассами. Ввести в эту цепочку контрафактные, фальсифицированные или контрабандные лекарств невозможно ни на каком этапе. ЦРПТ считает, что появление возможности дистанционной торговли стимулирует развитие и традиционных аптечных сетей, которые с высокой ответственностью подошли к проекту маркировки и стали пионерами, досрочно подготовившись к внедрению новой технологии.



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