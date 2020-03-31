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Самый мощный суперкомпьютер в России аттестован для работы с персональными данными

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Сбербанк сообщил о том, что облачная платформа AI Cloud, предназначенная для решения задач в области искусственного интеллекта, получила аттестат соответствия требованиям безопасности, предъявляемым к информационным системам персональных данных (ИСПДн) при обеспечении второго уровня защищенности персональных данных. Это дает клиентам платформы возможность использовать суперкомпьютер «Кристофари» для работы с любыми — биометрическими, специальными, общедоступными и иными — категориями персональных данных и создавать новые сервисы на основе ИИ-алгоритмов с применением передовой медицинской диагностики, распознавания лиц, голосовой биометрии и других инновационных технологий.

Таким образом, «Кристофари» стал первым и единственным в мире суперкомпьютером, на котором можно обрабатывать персональные данные в соответствии с требованиями со стороны российских регуляторов, отмечают в Сбербанке.

Евгений Колбин, генеральный директор Sbercloud, сказал: «До сих пор у российских компаний и организаций не было возможности использовать суперкомпьютеры при обработке персональных данных. Теперь бизнесу и госструктурам стали доступны вычислительные мощности "Кристофари" — самого производительного суперкомпьютера в России. Сервисы AI Cloud позволят не только рекордно быстро обучить программные модели искусственного интеллекта, но и использовать для обучения дата-сеты, содержащие персональные данные. При этом мы гарантируем клиентам полную конфиденциальность и защиту таких данных. Для конечного пользователя это означает, что он сможет быстрее получить новые инновационные услуги от компаний и организаций, работающих с персональными данными в коммерческом и государственном секторах».

«Кристофари» — самый мощный суперкомпьютер в России и 29 в мировом рейтинге суперкомпьютеров топ-500. Мощности «Кристофари» предоставляются коммерческим заказчикам из облака, что также делает его уникальным среди других крупнейших суперкомпьютеров мира. «Кристофари» — единственный российский суперкомпьютер, созданный специально для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Его мощности позволяют обучать программные модели, основанные на сложных нейронных сетях, в рекордно короткие сроки.

Использование ресурсов суперкомпьютера «Кристофари» повышает эффективность решения задач в широком спектре областей, таких как обработка естественного языка, компьютерное зрение, выявление мошенничества, предиктивная аналитика, создание голосовых помощников и чат-ботов, а также в других направлениях. Суперкомпьютер может использоваться в научно-исследовательских, коммерческих и государственных организациях, работающих в различных отраслях экономики: нефтегазовой, банковской и телекоммуникационной индустриях, ритейле, химии, медицине, госуправлении и других.

Эффективная производительность «Кристофари» составляет 6,7 PFLOPs (согласно тесту LINPACK). Пиковая производительность — 8,8 PFLOPs.

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