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«Хаб знаний Мойофис» представил методику дистанционного обучения школьников в условиях пандемии коронавируса

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Центр компетенций «Хаб знаний Мойофис» представил методические рекомендации по организации дистанционного взаимодействия школьников и учителей при помощи бесплатного мобильного приложения «Мойофис Документы». Применение решения «Домашнее задание с Мойофис» поможет снизить нагрузку на учителей и детей, которая возникла в связи с переводом школьников на дистанционный режим обучения из-за пандемии коронавируса.

Чтобы использовать решение, учителю и ученикам необходимо скачать в Appstore и Play Market бесплатное приложение «Мойофис Документы» и установить его на смартфоны. В нем преподаватель создает файл с заданием и передает его школьникам через интернет. Использование мобильных устройств делает работу еще проще: можно не набирать текст, а наговорить его с помощью встроенного микрофона. Учащиеся получают задание, открывают документ на своем смартфоне в приложении «Мойофис Документы» и записывают ответы с помощью функции аудиокомментариев. Затем измененный документ ученик отправляет на проверку преподавателю.

При правильно составленном задании учитель услышит голос ученика и сможет определить, правильно ли учащийся разговаривает, произносит слова, смог ли он воспринять информацию, действительно ли понял изучаемый материал. Ученик не только выполняет задание по устному предмету, но и прорабатывает навыки компьютерной грамотности, что позволяет сформировать метапредметные компетенции.

Благодаря широким возможностям мобильного приложения «Мойофис», методика может быть реализована в нескольких сценариях взаимодействия. Самый простой вариант — работа только на смартфонах с обменом данными через любое популярное стороннее облачное хранилище. Если на компьютере преподавателя установлены образовательные продукты «Мойофис» и в учебном классе развернуто частное облако, то можно работать и через них. Начальные и средние образовательные учреждения и колледжи могут бесплатно получить программное обеспечение «Мойофис Образование». Для вузов предусмотрена возможность приобретения продуктов «Мойофис» со скидкой 93% по программе «Учись с Мойофис». По условиям образовательных лицензий, учебным заведениям также доступны и бесплатные обновления продуктов «Мойофис».

Методика «Домашнее задание с Мойофис» как способ реализации домашней работы был представлен в крупнейшем профильном сообществе преподавателей Педсовет и высоко оценен его экспертами. Они отметили простоту его использования, а также возможность проверки задания не только в письменной, но и в устной форме. Применение смартфонов помогает перестроиться и организовать дистанционную работу с домашними заданиями, высвобождая время учителя для онлайн-занятий.

«В текущих условиях на учителей ложится, по сути, двойная нагрузка — они не только должны проводить уроки в формате веб-конференций, но и следить за вовлеченностью каждого учащегося в учебный процесс, а по завершению урока — еще и проверять домашнюю работу, которую предварительно надо оцифровать. Наша методика на 50% упрощает взаимодействие учителя и ученика, задание сразу делается в цифровом виде, благодаря чему не требуется время на расшифровку, и преподаватель может уделять ученикам больше внимания», — сказала Анастасия Горелова, руководитель программ обучения «Хаб знаний Мойофис».

Мобильное приложение «Мойофис Документы» может быть установлено на любой современный смартфон, оно распространяется бесплатно через встроенные магазины iOS и Android. Преподаватель по своему усмотрению может использовать в работе как смартфон, так и компьютер с доступной учителям версией программного обеспечения «Мойофис Образование». Особенностью экосистемы «Мойофис» является возможность работы на любых программно-аппаратных платформах. Вне зависимости от типа компьютера, операционной системы или мобильного устройства, с решениями «Мойофис» и учитель, и ученик остаются на связи.

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